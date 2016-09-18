أبوالغيط يؤكد قرب انخراط الجامعة بشكل فاعل في ليبيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن المرحلة المقبلة ستشهد انخراطاً مباشراً وفاعلاً للجامعة العربية، في إطار التعامل مع الأزمة الليبية باعتبارها أزمة عربية في الأساس، خصوصاً بعد إقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الثامن من سبتمبر الجاري، استحداث منصب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالوضع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم أمين عام الجامعة، الوزير المفوض محمود عفيفي، إن أبوالغيط أبلغ كوبلر أن القرار الصادر عن القمة العربية بنواكشوط، بشأن الأزمة الليبية، يؤيد قيام الأمين العام بما يلزم من اتصالات، سعياً وراء التوصل إلى تسوية مناسبة تكفل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، وحماية أبناء الشعب الليبي من الأخطار التي يواجهونها، وعلى رأسها خطر الإرهاب.

