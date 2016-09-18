الجيش المصري يكشف مخازن ذخائر ومواد متفجرة

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، أن قوات إنفاذ القانون، التابعة لها نفذت حملة موسعة لتمشيط الكهوف والمناطق الجبلية بمنطقة البويطي بالواحات البحرية، أسفرت عن اكتشاف منطقة لتكديس الذخائر والمواد المتفجرة وقطع الغيار والأجهزة والأدوات التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، والتي من المرجح أن تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ للهروب، وقاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتها الإجرامية المختلفة.

وعثرت القوات على كميات من الأدوات وقطع غيار السيارات والدراجات النارية وعدد من اللوحات المعدنية تحمل أرقاماً مصرية وليبية وجمركية.

