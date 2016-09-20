المدير الفاشل يغش!

عندما يتخذ المدير قراراً فإنه يتحمل عواقبه، وعندما تكون لديه سياسة معينة فإنه المحاسب عليها أولاً وأخيراً، يواجه ويمتلك الحجة لإقناع من يختلف معه، أما ذلك الذي يروغ مثلما يروغ الثعلب فلا أعتقد أنه جدير بالمسؤولية، بل سيسقط حتماً في أقرب فرصة.

• المدير الناجح لا يقوم بتجميل الوضع، لا يلف ولا يدور، بل يكون واضحاً.

أحد المديرين دأب منذ فترة على الاستعانة بالأجانب في معظم أقسام دائرته، يتم توظيفهم في وظائف مرموقة، ببدلات وامتيازات عالية، وهنا قد لا نختلف معه، فهناك الكثير من الأجانب قد يكونون مفيدين جداً، وباستطاعتهم تطوير العمل، أما عندما يكون الموضوع هوساً بالجنسيات الأجنبية فالأمر مختلف، وعندما تتزايد أعداد المستقيلين من المواطنين، وتتحول الدائرة إلى بيئة طاردة، فعلى الأغلب يوجد وراءها مدير يعاني مشكلة في الإدارة.

قبل فترة وصلت أنباء بأن مسؤولاً كبيراً سيقوم بزيارة الدائرة، فتمت الاستعدادات على وجه السرعة بتزيين ممرات الدائرة، وإبلاغ الموظفين بموعد وتوقيت الزيارة المرتقبة للمسؤول الكبير، وتم إعلام الأقسام والشعب بخط سير الزيارة، لكن كان هناك شيء غير طبيعي في خضم التعليمات الصادرة، فقد تم منح المديرين والموظفين الأجانب إجازة في ذلك اليوم، وفجأة تحولت الدائرة في يوم الزيارة إلى دائرة حكومية، أغلب موظفيها من المواطنين، لا تكاد ترى أي موظف أجنبي إلا في تلك الوظائف الدنيا التي لا تثير أي انتباه.

ما قام به المدير في هذه الزيارة ليس إلا نوعاً من أنواع الغش، وهو بالتأكيد يدل على أن هناك خطأ ما، بل ربما قرارات متخبطة، فالمدير الناجح لا يقوم بتجميل الوضع، لا يلف ولا يدور، بل يكون واضحاً، باستطاعته الدفاع عن استراتيجيته، وطريقة إدارته للدائرة أو الهيئة.

هناك مقولة قرأتها ذات يوم، يمكن أن تنطبق على المدير والقائد في آن واحد: «الكذب والخداع والغش، إنها ثلاث حفر، فإذا سقط القائد في إحداها سقطت الثقة من قلوب أتباعه»، لذا لا أتوقع من أي مدير مبدع أن يمارس الكذب والخديعة والغش، وإن مارسها فهو بلا شك مدير فاشل، ينتظر دوره ليحصل على لقب مدير سابق!

Emarat55@hotmail.com

Twitter: @almzoohi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .