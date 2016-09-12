تكلفة الجودة الرديئة

منذ عامين كتبت مقالاً بعنوان «فيروس الجودة»، تحدثت فيه عن مشكلة تواجه الأشخاص الذين يصرون على الالتزام بمعايير الجودة والإتقان، وكيف أنهم يحبطون دائماً عندما يحصلون على خدمة أو منتج متدنٍ أو عديم الجودة، تذكرت هذا المقال وأنا أفكر في كثير من الخدمات والمنتجات المنتشرة، التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من الجودة، ويبدو أن ذلك أصبح اتجاهاً في العديد من من المنتجات والخدمات، حتى التي تقدمها الشركات والمؤسسات العالمية.

• الجودة الرديئة مكلفة أكثر مما نتصور، فمثلاً الأخطاء الطبية تكلف المستشفيات سنوياً ملايين الدولارات في صورة تعويضات.

أصبحت الصحف تنشر الكثير من إعلانات استدعاء منتجات لإصلاحها أو تبديلها، كما زادت معدلات الأخطاء الطبية، وكذلك ارتفعت معدلات الشكاوى بخصوص خدمة العملاء، وتزداد يومياً حالات التسمم الغذائي والغش التجاري، وللأسف تبدو الصور قاتمة، لكن هذا ما هو عليه الوضع، وأعتقد أن سبب تدني مستوى الجودة بصفة عامة حول العالم هو خفض أو حتى إلغاء بند التدريب ورفع مهارات العاملين، بسبب الرغبة في تقليل النفقات، فالكثير من الأفراد الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن سلامة الغذاء مثلاً يزج بهم إلى المطابخ دون تدريب كافٍ على أمور الصحة والسلامة المتعلقة بالغذاء، والكثير من الطواقم الفنية بالمستشفيات لا يحظون بالتدريب والتأهيل الكافي، حتى لو بدأوا المهنة ولديهم المهارات المطلوبة، فلا يتم تحديث وتطوير تلك المهارات للتماشي مع التكنولوجيا والتطورات الحديثة، والكثير من المعلمين يتم الزج بهم في الصفوف الدراسية، دون تدريب على طرق التدريس أو الجوانب النفسية والسلوكية المتعلقة بالعملية التعليمية، والأمثلة كثيرة ومتنوعة.

القضية الأساسية هنا هي أن الجودة الرديئة مكلفة أكثر مما نتصور، فمثلاً الأخطاء الطبية تكلف المستشفيات سنوياً ملايين الدولارات في صورة تعويضات، وهناك حالات قد تؤدي إلى إغلاق المستشفى نهائياً، وتكلفة الجودة الرديئة التي ينتج عنها تسمم غذائي يؤدي إلى الوفاة قد تؤدي إلى إغلاق المطعم أو الفندق، وفي مجال الإنتاج فإن تكلفة استدعاء المنتجات وإصلاحها أو تبديلها تصل إلى المليارات، هذا بخلاف التأثير السلبي في سمعة المنتج. أما الأخطاء الاستراتيجية في مجال التعليم فلا تكفي المليارات لإصلاحها، حيث يمتد تأثيرها إلى أجيال كاملة. إن الاستثمار في الجودة والتدريب وتطبيق المعايير هو أسلم طريقة للاستدامة، وأقل تكلفة، والحقيقة أنه ليس تكلفة على الإطلاق، بل هو استثمار طويل الأجل، لكن مضمون العائد. لابد من إعادة التفكير عندما يتعلق الأمر بالجودة وخدمة العملاء والتعلم والتطوير، لأنها مجتمعة بمثابة محرك السيارة، فلا يعقل أن نتوقف عن صيانة المحرك بحجة تقليل النفقات، ثم نتعجب عندما يتوقف المحرك عن العمل، وهنا سنتكلف الكثير لشراء محرك جديد.

Alaa_Garad@

Garad@alaagarad.com

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