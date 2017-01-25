بالفيديو.. الطعام المهدر.. هل سيكون ثروة المستقبل؟

يفقد العالم 1.3 مليار طن من الطعام الصالح للاستخدام سنوياً وهو مايعادل ثلث انتاجية الطعام في العالم، ونتيجة ذلك تفقد الدول الصناعية 680 مليار دولار في كل عام بينما تفقد الدول النامية 310 مليار دولار إلى جانب هذا الإسراف المادي فإن إهدر الطعام يؤثر سلباً على البيئة أيضاً فهو يتسبب في انبعاث 8% من غازات الاحتباس الحراري.

المياه المستخدمة في انتاج الطعام المفقود تعادل ثلاث مرات كمية المياه الموجودة في بحيرة جنيف.

ويشغل الطعام المهدر حاليا 10% من مساحة الأراضي الزراعية في العالم وعند استهلاك الطعام جيداً سنحد من انبعاث 14% من غازات الإحتباس الحراري بحلول عام 2050