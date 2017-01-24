الإمارات اليوم

بالصور.. أقدم الأشجار

دأب المصور الفوتوغرافي بيث مون على الترحال بين البلدان منذ عام 1999 بحثاُ عن أقدم الأشجار لتصويرها.

ويتطلب تصوير الشجرة الواحدة التخييم قربها يوم أو يومين وذلك لضمان التقاط الصورة بالإضاءة المناسبة تبعا للظروف المناخية .

 


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