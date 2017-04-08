شرطة أبوظبي تكثف جهودها لتوفير سلامة الطلاب

دعت شرطة ابوظبي السائقين بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثالث وعودة الطلاب الي مدارسهم غدا الاحد الموافق 9 ابريل الجاري الي تعزيز جهودها المبذولة لتوفير سلامتهم من خلال حملة "معا لسلامة ابنائنا" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبو ظبي لتوفير السلامة والطانينة للطلاب خلال العام الدراسي الحالي. مؤكدة ان السلامة المرورية للطلاب مسئولية مجتمعية يجب ان نتشارك جميعا لتوفيرها.

واكدت مواصلة جهودها من خلال خطتها الشاملة التي اطلقتها لتوفير السلامة المرورية للطلاب ، واشارت الي ان مرور ابوظبي وتزامنا مع عودة الطلاب للدراسة سيقوم بتكثيف الرقابة المرورية حول مناطق تجمعات المدارس التي تشهد حركة كثيفة لتوفير انسيابية حركة السير والمرور.

ودعت شرطة أبو ظبي السائقين وأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل الطلاب الى مدارسهم الى الالتزام بإنزالهم في الأماكن الصحيحة وعدم التزاحم أمام المدارس حتى تتحقق الانسيابية المرورية ولا يتم غلق الشوارع الفرعية أو الرئيسية وذلك من خلال الوقوف في المواقف النظامية وعدم التكدس أمام المدارس.

وأكدت شرطة ابوظبي على ضرورة تاكد سائقي الحافلات المدرسية من سلامة مركباتهم وصلاحية اطاراتها وعدم وجود اي اعطال ميكانيكية بها وتوفير مشرف ومشرفة في كل حافلة للاشراف على صعود ونزول الطلاب والطالبات في الاماكن الامنة بالقرب من منازلهم وتجنب نزول الطلاب وصعودهم من اماكن بعيدة م نمنازلهم في الاتجاهات المعاكسة الامر الذي يدفعهم الي عبور الطرق وتعرضهم لحوادث الدهس.

وشددت شرطة ابوظبي على ضرورة التزام سائقي الحافلات المدرسية بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة، واستخدام حزام الامان وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة والحرص والانتباه اثناء القيادة، والتأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة قبل تحركها وعدم وقوف الطلاب خلف الحافلة بعد نزولهم منها، وابتعادهم عنها بمسافة آمنة، والتأكد من نزول الطلبة عند وصولهم لجهتهم.