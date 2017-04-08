علي بن ثالث

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري، من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية.

رصد بعض علماء الأحياء البحرية مخاطر صحية من تناول لحم سمك القرش، فقد وجدوا في لحوم هذه الأسماك نسبة مُرتفعة من معدن الزئبق (وهو عنصر كيميائيّ سامّ للإنسان)، حيث يُمكن أن يتسبَّب الإكثار منه في فُقدان التركيز أو العمى أو الوفاة في حالاتٍ مُتطرّفة. ويظنّ العلماء أن سبب احتواء لحم القرش على كميّة ضخمة من هذا المعدن، هي أن القروش حيوانات لاحمة، لذلك فإنَّها تفترسُ الكثير من الأسماك صغيرة الحجم، وعندها يترسَّب الزئبق (الذي كان موجوداً في الأسماك الأخرى) داخل جسد القرش؛ حيثُ أظهرت دراسة أجريت على 124 قرشاً أن واحداً من كلّ ثلاث من هذه الأسماك يحتوي لحمُه على نسبةٍ خطرة من الزئبق. (صورة التقطتها قبل النزول لغطسة في جزر البهاما للقرش الكاريبي النشط).