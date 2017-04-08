180 طالباً يتنافسون في «المغامرة الإلكترونية»

تبدأ غداً، منافسات مسابقة المغامرة الإلكترونية، التي تنظمها الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وتستمر أربعة أيام، بمشاركة 180 طالباً (90 طالباً مدرسياً، و90 طالباً جامعياً)، بهدف صقل مهاراتهم، ورفع الوعي لديهم في مجال الأمن الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أن «مسابقة (المغامرة الإلكترونية) توفر منصة تعليمية تفاعلية، تهدف إلى التعرف إلى المواهب المتميزة في مجال الحاسب الآلي من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية والطلاب الجامعيين في الدولة، وذلك سعياً نحو صقل هذه المهارات، وتعزيز وعي الطلبة بأهمية الأمن الإلكتروني في الدولة». وأضافت أنها «تسعى من خلال المسابقة إلى توعية طلاب المدارس والجامعات، حول الأمن الإلكتروني، وتشجيعهم على مواصلة التعلم، والعمل في هذا المجال الديناميكي، وإطلاع الطلاب على أحدث المستجدات في عالم التقنيات الرقمية.