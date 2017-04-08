«متعاملي طرق دبي» يبحث احتياجات أهالي الراشدية

استضافت هيئة تنمية المجتمع مجلس المتعاملين، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، في مجلس الراشدية، بحضور عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، محمد عبيد الملا، الذي أكد أن إدارة الهيئة تضع في أعلى سلم أولوياتها الخدمات المقدمة للجمهور، وتحرص على الاستعانة بأفضل الممارسات لتطوير خدماتها، بما يفوق توقعات المتعاملين مع الهيئة من خلال التواصل الفعّال معهم والوصول إليهم في مواقعهم.

واستمع الملا إلى مقترحات وأفكار وملاحظات من الجمهور حول بعض الظواهر المتعلقة بأداء وسائل المواصلات العامة والبنى التحتية اللازمة لها. وأكد أن الهيئة ستدرس المقترحات والأفكار والملاحظات وتطبّق المجدي منها، وتكرّم أصحاب المقترحات الممتازة والأفكار الجيدة والبنّاءة.

وأكد سعي الهيئة دائما إلى جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأمثل للتنقل في إمارة دبي، وحرصها على بذل جهود حثيثة لنشر ثقافة استخدام وسائل المواصلات العامة بين سكان الإمارة من خلال ما تقدمه من وسائل نقل متقدمة ومتطورة، تتمثل في مترو دبي والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري والبنى التحتية اللازمة لتشغيل هذه الوسائل، إضافة إلى الخدمات والمبادرات الاستراتيجية الأخرى المصاحبة، مثل بطاقة نول، ونظام التعرفة المرورية «سالك»، ونظام «وجهتي»أو مخطط الرحلات والخدمات الإلكترونية، وغيرها من البرامج الأخرى التي تلعب دورا أساسيا وحاسما في تكامل هذه المنظومة.

وحثَّ الحضور على الاستفادة من باقة الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار وسائحين، بالنظر إلى الفوائد والمزايا الكثيرة التي تتمتع بها هذه الخدمات. ومنها سرعة وسهولة إنجازها من البيت أو المكتب باستخدام أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، حيث توفر على المستخدمين الوقت والمصاريف المترتبة على استخدام السيارة، وتحمّل عناء الذهاب إلى مراكز الخدمة، والبحث عن مواقف للسيارات، وغيرها من الصعوبات الأخرى.

وأكد المجلس، الذي شهد ترجمة بلغة الإشارة لما يدور في اللقاء، استهدفت ذوي الإعاقة السمعية، أنه سيبحث مقترحات أهالي منطقة الراشدية الخاصة بإجراء صيانة شاملة للشوارع الداخلية في منطقتهم، وتخصيص مواقف لمركبات كبار السن، او مشاركتهم ذوي الإعاقة في الاستفادة مواقفهم، خاصة في العيادات والمستشفيات والأسواق، في حال أثبتت التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة أن حالتهم تستدعي معاملتهم كذوي الإعاقة، وكذلك دراسة زيادة عدد الحافلات ومركبات الأجرة في البرشاء جنوب والورقاء الرابعة، وتخصيص مواقف لمركبات الأجرة والحافلات في هذه المناطق.

كما طلب المجلس من إدارة خدمة المتعاملين تسمية (موظف) من الإدارة وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع لتلقي طلبات واستفسارات كبار السن وذوي الإعاقة وروّاد المجالس الشعبية بهدف إسعاد هذه الفئة من المجتمع والعمل على راحتهم من خلال تلبية متطلباتهم.