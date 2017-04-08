«طرق دبي» تُلزم شركات التاكسي بفحص لياقة السائقين سنوياً

ألزمت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي شركات الامتياز لمركبات الأجرة في الإمارة بإجراء فحوص طبية لسائقيها سنوياً.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالله يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن إخضاع السائقين للفحوص الطبية شرط أساسي لإصدار وتجديد تصريح مزاولة مهنة سائق مركبة أجرة، مضيفاً أن الإلزام بالفحص سنويا يضمن التأكد من تمتع السائق باللياقة الصحية والبدنية، والاطمئنان إلى قابليته لقيادة المركبة، وذلك لحماية السائق ومستخدمي الطرق من الحوادث التي قد تودي بحياة كثيرين نتيجة عدم لياقة السائق.

مثبت السرعة فرضت مؤسسة الموصلات العامة على شركات الامتياز لمركبات الأجرة في دبي تركيب جهاز مثبت للسرعة في مركباتها، عبر إدراج تركيبه ضمن شروط إصدار ترخيص المركبة. وكانت المؤسسة اتخذت العام الماضي إجراءات تهدف لتوحيد وتطوير اشتراطات توظيف السائقين. وتقرر إخضاع السائقين لمقابلات متخصصة بهدف تقييم قدراتهم سلوكياً ونفسياً، فضلاً عن مهاراتهم اللغوية.

وأكد آل علي تحديد المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من الهيئة لإجراء الفحوص، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت قراراً بإلزام الشركات بالفحص في إطار تطبيقها القرار الوزاري رقم ‬776، الصادر بشأن إلزامية إجراء الفحوص الطبية السنوية لإصدار التصاريح المهنية لسائقي الشاحنات والحافلات، ومركبات الأجرة والسائقين الخصوصيين. وذكر أن تطبيق نظام الفحص الطبي المهني سنوياً للسائقين سيرجع بالفائدة أيضاً على أصحاب الشركات، لأنه سيتيح لهم التأكد من أن سائقيهم يتمتعون باللياقة الطبية والبدنية اللازمة لقيادة المركبات، ما يجنبهم تحمل المسؤولية عند وقوع الحوادث، ويوفر عليهم مبالغ مالية كبيرة.

وعن عدد السائقين المستهدفين بالقرار، قال آل علي إن عدد السائقين المدرجين ضمن مهنة سائقي مركبات الأجرة يقدر بـ24 ألفاً و300 سائق من جميع شركات الامتياز العاملة في إمارة دبي، وفقاً للبيانات المتوافرة لدى مؤسسة المواصلات العامة.

وأفاد بأن تصريح السائق المهني يعد دليلاً على اجتيازه برنامج الفحوص الطبية اللازمة بنجاح، وخلوه من الأمراض التي تم تحديدها في البرنامج، الذي يتضمن فحوص قياس ضغط الدم، والسكري، والصرع، والنوبات القلبية، وأمراض البصر والأعصاب، وغيرها من الأمراض التي تشكل خطورة على السائقين أثناء قيادتهم للمركبة، وتشكل بالتالي خطورة على مستخدمي الطريق الآخرين.

يذكر أن مركبات الأجرة في دبي تقطع مسافات تتخطى 100 مليون رحلة سنوياً، وقد بلغ عددها العام الماضي نحو 103 ملايين و469 ألفاً و378 رحلة.