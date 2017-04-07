ابتكار لـ 5 طالبات.. طابعة لصناعة الأوعية الدموية

ابتكرت خمس طالبات مواطنات يدرسن تخصص الهندسة الطبية الحيوية، بجامعة خليفة في أبوظبي، طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة الأنسجة الطبية والأوعية الدموية، واستخدامها في الأبحاث العلمية، ويعملن على تطوير ابتكارهن لزراعة هذه الأنسجة في أجسام المرضى.

وأوضحت الطالبات: مريم الجاسم، علياء العامري، علياء المرزوقي، عنود المازمي، وخديجة الحمادي، أن «الطابعة في الأصل كانت تطبع مواد بلاستيكية، وتم تغيير بعض أجزائها من الداخل وتجهيزها لطباعة الأنسجة الطبية، إذ يعملن على تصميم شكل الأوعية الدموية المطلوبة، وطباعتها بتقنية الأبعاد الثلاثية».

وقالت الطالبة، مريم الجاسم، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الابتكار قُدم مشروعاً للتخرج، وتوليت وزميلاتي استبدال الأحبار العادية للطابعة بأحبار حيوية (أورجانيك)، تتم طباعة الأنسجة بها ووضعها في مادة (الجيلاتين) لتجف وتأخذ الشكل المطلوب، وبعد ذلك يتم تذويب (الجيلاتين)، والحصول على النسيج لاستخدامه».

وأضافت: «نطبع الأوعية الدموية، ويتم وضعها في خلايا حيوية لاستخدامها في الأبحاث العلمية، والخطوة المقبلة في بحثنا هي تطوير هذه الخلايا واستخدامها في العمليات الجراحية، وزراعتها بأجسام المرضى».

وأشارت الجاسم إلى أن «تصميم الأوعية الدموية يتم وفق برنامج (cura)، ويتم من خلاله أيضاً الربط بين جهاز الكمبيوتر والطابعة، للحصول على نسيج مطابق للمواصفات المطلوبة»، مرجعة اختيارهن للمشروع بسبب نقص الأعضاء البشرية عالمياً، وزيادة الحاجة إليها في الأبحاث العلمية والجراحات الطبية.