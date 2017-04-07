81 % من مواطني الفجيرة ضمن الفئة الأكثر استهلاكاً للمياه

كشف تقرير أعدته شركة تنقية للصرف الصحي، بالتعاون مع جهات حكومية في الفجيرة، أن 81% من مواطني الإمارة ضمن الفئة الأكثر استهلاكاً، إذ يستهلكون أكثر من 12 ألف غالون شهرياً، في حين ارتفعت نسبة معدل استهلاك الفرد للمياه في الإمارة بواقع 11% سنوياً.

خطوات الترشيد شدّد الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة تنقية للصرف الصحي، الدكتور إبراهيم علوان، على «ضرورة الترشيد في استخدام المياه من خلال اتباع خطوات عدة، منها إقفال صنبور الماء أثناء تنظيف الأسنان، واستخدام كوب كبير من الماء بدلاً من ترك الصنبور مفتوحاً، وإقفاله أثناء غسيل الوجه أو الحلاقة، فضلاً عن استخدام منظم تدفق كمية الماء المستهلكة، واستخدام الرذاذ منخفض التدفق أثناء الاستحمام، إضافة إلى غسل الفاكهة والخضراوات في حوض أو وعاء مملوء بالماء لتقليل الكميات المستهلكة، وترك الأطعمة المجمدة في مكان مكشوف لمدة تكفي لإذابتها بدلاً من صب الماء عليها، وغسل الأطباق في حوض مملوء بالماء، مع ضرورة فحص الصنابير وأنابيب المياه بانتظام لاكتشاف أي تسرب محتمل».

وعزا التقرير هذا الهدر الكبير للمياه إلى تدني ثقافة الفرد بمشكلة قلة المياه على الصعيدين المحلي والدولي، وانخفاض وعيه بأهمية ترشيد الاستهلاك وأساليبه.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، الدكتور إبراهيم علوان، إن «زيادة نسبة الاستهلاك تنعكس على فاتورة الصرف الصحي»، موضحاً أن «احتساب رسوم فاتورة الصرف الصحي لفئة المواطنين قائم على نظام شريحة واحدة، وغير محدد بسقف استهلاكي، ولا ترتفع التعرفة بارتفاع الاستهلاك كما هي الحال في فئات الاستهلاك الأخرى التي يتم احتسابها بناءً على نظام الشرائح الذي يتحدد وفق كمية المياه المستهلكة».

وأضاف أن «تعرفة الصرف الصحي المحددة لفئة المواطنين المقدرة بـ 0.8 فلس لكل غالون، تعتبر منخفضة جداً مقارنة مع التعرفة الخاصة بالفئات الأخرى من المستهلكين، التي تبدأ بـ 3.0 فلوس للعدد من 0 إلى 6000 غالون (فئة أولى)، فيما الفئة الثانية من 6000 إلى 12 ألف غالون بـ 3.5 فلوس للغالون، والفئة الثالثة من 12 ألف غالون فأكثر بـ 4.6 فلوس للغالون».

وتابع علوان «بتقسيم استهلاك المواطنين إلى شرائح نجد أن 81% من فئة المواطنين في الشريحة الثالثة وفيها الاستهلاك يكون أكثر من 12 ألف غالون في الشهر، مقابل 13% استهلاكهم بين 6000 و12 ألف غالون شهرياً، و6% بين 0 و6000 غالون وهم يتبعون طرق الترشيد في استخدام المياه، أو لديهم آبار في المنازل تجعل استخداماتهم للمياه محدودة».

وأضاف أن «سقي المسطحات الخضراء في المنازل أو المزارع يستهلك كميات كبيرة من المياه ذات الكلفة العالية، بينما لو تم الاعتماد على المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي ذات الجودة العالية ستكون الكلفة أقل كثيراً».