«طرق دبي» تُطلق برنامج نظام إدارة صيانة الجسور

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج نظام إدارة صيانة الجسور، الذي يعمل على إدارة الأعمال المتعلقة بتقييم حالة منشآت الطرق المختلفة (الجسور والأنفاق، وغيرهما) وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة لها، وفق رؤية الهيئة الرامية إلى اتباع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن إطلاق البرنامج يعكس حرص الهيئة على تطبيق أحدث البرامج التقنية التخصصية، حيث تعتبر منشآت الطرق بمختلف أنواعها من الأصول الرئيسة في البنية التحتية المهمة في إمارة دبي، وهي تستوجب توفير برنامج تقني متطور يهتم بإدارة كل الأعمال المعنية بالمحافظة على استدامة الأصول، ذات الاستثمارات العالية، طيلة دورة حياتها، مع ضمان تحقيق التشغيل الفعال والآمن لها. وأوضحت أن البرنامج سيلعب دوراً رئيساً وحيوياً لضمان الأداء المتميز لمنشآت الطرق، ورفع الحالة التشغيلية لها طيلة فترتها الخدمية، كما سيضمن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها لاستكشاف إمكانات تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إدارة نظم الصيانة المطبقة حالياً في تنفيذ أعمال صيانة منشآت الطرق.

وأشارت بن عدي إلى إجراء مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات المطبقة في كندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا، لتحسين إجراءات الكشف والتقييم الدوري على عناصر ومكونات المنشأ الواحد، فضلاً عن تطوير إجراءات وقواعد تنفيذ أعمال الصيانة المختلفة.

وأكدت ربط نظام البرنامج الجديد بالنظام المؤسسي لإدارة الأصول وبنظام المعلومات الجغرافية لتسهيل الوصول إلى تطبيق الأجهزة الإلكترونية الذكية المحمولة.