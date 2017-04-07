شواغر في «محمد بن راشد للإسكان»

تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في معرض الإمارات للوظائف، الذي تنطلق فعالياته بالمركز التجاري العالمي في الفترة من التاسع إلى 11 أبريل الجاري.

وقالت مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في المؤسسة، مريم عبدالله السويدي، إن «المؤسسة ستطرح خلال مشاركتها بالمعرض عدداً من الشواغر الوظيفية الخاصة بالمواطنين في مختلف الإدارات والقطاعات بالمؤسسة، ومن أبرزها مسمى رئيس قسم العمليات والدعم، ومهندس معماري رئيس، ومهندس إدارة مشاريع أول، ومهندس خدمات مساكن أول، وأخصائي شؤون إدارية، ومهندس إدارة مشاريع، وإداري قواعد بيانات أول، وإداري شبكات وأمن معلومات، وإداري أنظمة أول، وذلك لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل المؤسسي».

وأضافت السويدي، أن «مشاركة المؤسسة في المعرض تؤكد التزامها بالخطة الاستراتيجية الشاملة التي أرستها حكومة دبي الهادفة إلى تنمية القدرات البشرية وتأهيل واستيعاب الكوادر والطاقات المواطنة ضمن الجهاز الحكومي، بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق الجودة العالية والتميز في تنفيذ برامج المؤسسة».