830 مواطناً شاركوا في «نعم للعمل»

اختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس، فعاليات برنامج «نعم للعمل، ومهارات حياتية»، الذي شارك فيه 830 من الطلبة المواطنين، تم تدريبهم على تحديات العمل في القطاع الخاص، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية في سوق العمل.

وأكد مدير عام المركز، مبارك سعيد الشامسي، أن «البرنامج تميز في دورته الجديدة بتدريب المواطنين في ثلاثة تخصصات، وهي المخابز، وخدمة العملاء، والمبيعات، حيث تم التركيز على تعليم الشباب صناعة المخبوزات لأول مرة، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والشركات التجارية المتميزة في أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة».

من جانبه، أوضح رئيس مهارات الإمارات في المركز، علي محمد المرزوقي، أن «برنامج (نعم للعمل) شهد إقبالاً كبيراً للتسجيل فيه من الطلبة المواطنين، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 1000 مواطن، ما يعكس حرص الشباب على الدخول في مجالات العمل في القطاع الخاص، في ما تم قبول 495 من الشباب والفتيات الذين تراوح أعمارهم بين 15 حتى 21 سنة، كما تم قبول من شارك من قبل ليستكمل المستويات الأربعة من البرنامج».