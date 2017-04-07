100 جهة تشارك في «الإمارات للوظائف»

بدأ مسؤولو إدارات الموارد البشرية في شركات إماراتية كبرى، حملاتهم في البحث عن المواهب الإماراتية الشابة، وذلك قبيل انطلاق معرض الإمارات للوظائف، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من التاسع إلى 11 من أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 100 عارض، يتشكلون من هيئات حكومية محلية واتحادية ومؤسسات شبه حكومية وشركات قطاع خاص من داخل الإمارات وخارجها، كما يستضيف المعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية والجلسات التثقيفية المصممة لمساعدة طالبي العمل على تطوير مهاراتهم الرئيسة.

كوادر وطنية أكدت بلدية دبي أنها ستشارك في معرض الإمارات للوظائف، انطلاقاً من أهمية استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات التي لها علاقة بالعمل في البلدية. ويسعى جناح البلدية، من خلال المعرض إلى تقديم شرح كامل إلى المواطنين الشباب والمؤهلين عن الفوائد المختلفة في الالتحاق بالبلدية في وظائف متنوعة، وثانياً لحث المواطنين المؤهلين الذين يزورون المعرض لتقديم سيرتهم الذاتية، وثالثاً تقديم المشورة للطلاب عن دراساتهم العليا، لتسهيل التحاقهم ببلدية دبي بعد تأهيلهم حسب متطلبات الدائرة الوظيفية.

ونصح الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى شركة ماجد الفطيم القابضة، معين المدهون، الخريجين الشباب بالانضمام إلى شركات قادرة على توفير برامج تعليمية متنوعة، واضعين في الاعتبار أن التعلّم يجب أن يكون عملية مستمرة في حياة المرء لمواصلة التطور والنمو.

ولفت إلى أن «الشركة تتطلع إلى الاستثمار في أشخاص من مختلف التخصصات، من خلال المشاركة في معرض الإمارات للوظائف، إضافة إلى برنامجها (طموحي) لتطوير الخريجين الشباب الذي يمتد لـ18 شهراً، ويهدف إلى بناء المهارات اللازمة ضمن مجالات العمل المختلفة، وتوفير فرص عمل مستدامة ومتفاعلة تدعم النمو المستمر والتطلعات المستقبلية لموظفيها».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف، إن «من بين النصائح المهمة التي وجهتها المؤسسات المشاركة في معرض الوظائف للشباب الباحثين عن العمل، هي عدم الخوف من البدء من الصفر، والصعود بالتدريج على سلم النجاح، واختيار الوظيفة التي يحبها الشخص، والتركيز الدائم على الأهداف، والرغبة في العمل الجاد لتطوير مواهب الشخص وخبرته، والرغبة في تعلّم المهارات الجديدة مهما كانت خارج نطاق دائرة الراحة».

وتتضمن دورة هذا العام من المعرض مجموعة من الأنشطة، بينها فعالية (المهمة الممكنة للبحث عن الكنز) التي ستختبر مهارات ومعارف المتقدمين للعمل من كتابة السير الذاتية حتى آداب المقابلة، وفي الوقت نفسه تقدم لهم مجموعة رائعة من الجوائز.