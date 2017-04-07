الإمارات اليوم

تدريب أئمة مساجد عجمان على مواجهة الحرائق

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نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامجاً تدريبياً لأئمة مساجد الإمارة، حول كيفية مواجهة الحرائق، بمشاركة 305 مؤذنين وأئمة مساجد.

واشتمل البرنامج على محاضرة قدمها المساعد أول عبدالعزيز راشد شطاف، شرح خلالها أساليب مواجهة الحرائق عند حدوثها، وطرق الوقاية منها، والتعرف إلى استخدام طفايات الحريق بمختلف أنواعها.

ونوّه مدير عام الإدارة بالإنابة، العميد راشد مجلاد، بخطة التوعية التي نظمتها وزارة الداخلية للعام الجاري، التي تعود بالنفع العام على شرائح المجتمع كافة.

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