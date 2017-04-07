المرشد العمالي

أعمل في شركة خاصة، وحصلت على فرصة عمل لدى شركة أخرى تعمل في المجال نفسه، فهل يحق لصاحب العمل منعي من التوجه إليها؟

(س.ع)

أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، محمد مبارك الحمادي، بأن قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي واضح في هذه المسألة، إذا ما نظرنا إلى المادة 127 منه، التي تنص على أنه: إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، أو الاطلاع على أسرار عمله، كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له.

وأضاف الحمادي أن أصحاب المؤسسات والأعمال يتخذون هذا الموقف، أو يلجأون إلى هذا الإجراء، بهدف الحفاظ على أسرار العمل والعملاء والمنتجات، فمعظمهم لديهم أسرار خاصة بالعمل، وقد تتوقف قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم على حصانة أسرارهم.

وقال إن من حق صاحب العمل التأكد من أن انتقال موظف ما من شركته إلى مكان عمل آخر لن يسبب له الضرر، لافتاً إلى أن بند الالتزام بعدم المنافسة يقع إثباته ضد الموظف على صاحب المنشأة، وعليه أن يثبت الضرر الذي وقع عليه جراء ذلك، وأما الجهة المنوط بها النظر في هذا الأمر فهي المحاكم وساحات القضاء العمالي، فهي سلطة مستقلة، وتستطيع التأكد من هذا الوضع.

وتابع الحمادي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تحيل هذا النوع من القضايا إلى ساحات القضاء، لضمان التحقيق في الشكاوى، والتثبت من دفوع كل طرف.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي