«منار الإيمان» أولى مبادرات «ترميم»

شارفت اقتصادية دبي ومجموعة «أمنيات» على إنهاء أعمال تجديد وصيانة مدرسة «منار الإيمان الخيرية»، أولى مبادرات برنامج «ترميم»، الذي تم إطلاقه، الشهر الماضي، تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتخصيص عام 2017 في الإمارات ليكون شعاره «عام الخير».

وبعد مرور شهر على بدء أعمال الصيانة، من المقرر تسليم مدرسة «منار الإيمان الخيرية الخاصة» رسمياً، بعد غد، لتكون في حلتها الجديدة مدرسة آمنة وصحية وشاملة المرافق التعليمية، وتستقبل الطلبة عند عودتهم من إجازة الربيع.

وزاد عدد المتطوعين في مبادرة «ترميم» على 1000 متطوع من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

وتقدم المدرسة خدمات تعليمية مجانية من الصف الأول الابتدائي إلى الثاني عشر، للطلاب الأيتام والفقراء وذوي الدخل المحدود، ويتجاوز عدد طلابها 3500 طالب وطالبة من 36 جنسية، بقسميها الصباحي والمسائي، منهم 500 طالب وطالبة من الأيتام تكفلهم وتعيلهم وتعينهم المدرسة».

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