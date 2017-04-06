بالفيديو ..أمانة العمل و العطاء لوطن الخير والسعادة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيديو على حسابه على "تويتر" بعنوان أمانة العمل و العطاء لوطن الخير والسعادة .
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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيديو على حسابه على "تويتر" بعنوان أمانة العمل و العطاء لوطن الخير والسعادة .
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|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|دبي
|04:46
|06:06
|12:26
|15:55
|18:39
|20:09
|أبو ظبي
|04:50
|06:10
|12:30
|15:59
|18:43
|20:13
|الشارقة
|04:46
|06:06
|12:26
|15:55
|18:39
|20:09
|عجمان
|04:46
|06:06
|12:26
|15:55
|18:39
|20:09
|رأس الخيمة
|04:42
|06:02
|12:22
|15:51
|18:35
|20:05
|الفجيرة
|04:40
|06:00
|12:20
|15:49
|18:33
|20:03
|أم القيوين
|04:46
|06:06
|12:26
|15:55
|18:39
|20:09