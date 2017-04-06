الإمارات اليوم

بالفيديو ..أمانة العمل و العطاء لوطن الخير والسعادة

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى  للقوات المسلحة، فيديو على حسابه على "تويتر" بعنوان أمانة العمل و العطاء لوطن الخير والسعادة .
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق

 

 

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دبي 04:46 06:06 12:26 15:55 18:39 20:09
أبو ظبي 04:50 06:10 12:30 15:59 18:43 20:13
الشارقة 04:46 06:06 12:26 15:55 18:39 20:09
عجمان 04:46 06:06 12:26 15:55 18:39 20:09
رأس الخيمة 04:42 06:02 12:22 15:51 18:35 20:05
الفجيرة 04:40 06:00 12:20 15:49 18:33 20:03
أم القيوين 04:46 06:06 12:26 15:55 18:39 20:09