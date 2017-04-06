بالفيديو ..أمانة العمل و العطاء لوطن الخير والسعادة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيديو على حسابه على "تويتر" بعنوان أمانة العمل و العطاء لوطن الخير والسعادة .

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