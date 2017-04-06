«الموارد البشرية والتوطين»: نصف العمالة المسجلة بالدولة تعمل في دبي

كشفت إحصاءات رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نصف عدد العمالة التابعة للقطاع الخاص في الدولة مسجلة لدى منشآت وجهات عمل تابعة لإمارة دبي، مؤكدة أن الإمارة تعد «الأعلى تسجيلاً لمنشآت القطاع الخاص، والأكثر استقبالاً للعمالة منذ عام 2011 حتى نهاية 2016».

الأكثر في عدد المنشآت شملت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين توزيعاً جغرافياً أظهر عدد منشآت القطاع الخاص في كل إمارة من إمارات الدولة، جاءت فيه دبي الأكثر في عدد المنشآت المسجلة، بإجمالي 127 ألفاً و45 منشأة، تلتها أبوظبي بعدد 87 ألفاً و186 منشأة، ثم الشارقة بعدد 57 ألفاً و789 منشأة، وتبعتها عجمان بعدد 27 ألفاً و293 منشأة. وبلغ عدد المنشآت في رأس الخيمة 18 ألفاً و473 منشأة، وفي الفجيرة 11 ألفاً و661 منشأة، وأخيراً بلغ عدد منشآت القطاع الخاص في أم القيوين 5477 منشأة. 2.395 مليون عامل وعاملة في دبي.

وحددت الإحصاءات إجمالي عدد العمالة المسجلة لدى القطاع الخاص في الدولة خلال العام الماضي بما يقارب خمسة ملايين، بينهم أربعة ملايين و434 ألفاً و60 من العمال الذكور، مقابل 455 ألفاً و793 من الإناث، فيما بلغ عدد المنشآت العمالية والتجارية في الدولة 334 ألفاً و924 منشأة.

وتفصيلاً، أكدت إحصاءات أجرتها إدارة دراسات ومعلومات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع عدد العمالة المسجلة في منشآت القطاع الخاص في الدولة، «بما يقارب مليون عامل وعاملة خلال السنوات الخمس الماضية»، لافتة إلى أن إمارة دبي تعد الأعلى تسجيلاً لمنشآت القطاع الخاص، والأكثر استقبالاً للعمالة منذ عام 2011 حتى نهاية العام الماضي.

وشملت الإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، مقارنة عددية بين إجمالي العمال والمنشآت في الدولة من عام 2011 حتى العام الماضي، أوضحت خلالها أن إجمالي عدد العمال في 2011 كان ثلاثة ملايين و906 آلاف و594 عاملاً، بينهم ثلاثة ملايين و630 ألفاً و821 عاملاً من الذكور، مقابل 275 ألفاً و773 من الإناث، فيما بلغ عدد المنشآت العمالية والتجارية في الدولة خلال العام ذاته 285 ألفاً و637 منشأة في مختلف إمارات الدولة.

ووفقاً للإحصاءات، ففي عام 2016 بلغ إجمالي العمالة المسجلة لدى القطاع الخاص في الدولة أربعة ملايين و889 ألفاً و853 عاملاً، بينهم أربعة ملايين و434 ألفاً و60 عاملاً من الذكور، مقابل 455 ألفاً و793 من العمالة الأنثوية، فيما ارتفع عدد المنشآت العمالية والتجارية في الدولة ليصل العام الماضي إلى 334 ألفاً و924 منشأة، موزعة على إمارات الدولة كافة.

وتضمنت الإحصاءات توزيعاً جغرافياً للعمالة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، كشف أن إمارة دبي الأكثر استقبالاً للعمالة بين مختلف إمارات الدولة، خلال 2016، إذ يعمل فيها مليونان و395 ألفاً و853 عاملاً وعاملة، بنسبة تقترب من 50% من إجمالي عدد العاملين المسجلين في القطاع الخاص بالدولة.

ووفقاً للإحصاءات فقد بلغ عدد العمالة المسجلة في إمارة أبوظبي مليوناً و447 ألفاً و500 عامل وعاملة، بنسبة 29.60% من إجمالي العمالة المسجلة بالقطاع الخاص في الدولة، فيما سُجّل في الشارقة 565 ألفاً و606 عمال وعاملات بنسبة 11.57%، وبلغ العدد في عجمان 228 ألفاً و246 عاملاً وعاملة، بنسبة 4.67%، وفي رأس الخيمة 123 ألفاً و697 عاملاً وعاملة بنسبة 2.53%، في حين سُجل في إمارة الفجيرة 88 ألفاً و610 عمال وعاملات بنسبة 1.81%، وفي أم القيوين بلغ عدد العمالة المسجلة خلال العام الماضي 40 ألفاً و323 عاملاً وعاملة، بنسبة 0.82%.