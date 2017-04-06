«العليا للتشريعات» تنضم إلى المشاركين في «الإمارات للوظائف 2017»

أكّدت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» انضمامها إلى نخبة الجهات الحكومية المشاركة في «معرض الإمارات للوظائف 2017»، المقرر في الفترة بين 9 و11 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، سعياً وراء استقطاب نخبة الكفاءات المواطنة، التي من شأنها أن تمثل إضافة للمنظومة التشريعية في إمارة دبي.

المشاركة في المعرض تهدف إلى تسليط الضوء على مبادرات مبتكرة، تستهدف تعزيز جاذبية بيئة العمل في «اللجنة».

وتندرج الخطوة في إطار التزام الأمانة العامة بدعم سياسة التوطين، التي تضع أساساً متيناً لتوظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن في خدمة المسيرة التنموية الطموحة، تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021».

وتشارك الأمانة العامة في الدورة الـ17 من «معرض الإمارات للوظائف» بمنصة تفاعلية، تستهدف إتاحة الفرصة أمام الخريجين الجدد والكوادر المواطنة الشابة، للحصول على الفرصة المناسبة لبناء مستقبل مهني ناجح، والإسهام في دفع مسيرة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.

وتهدف المشاركة في المعرض إلى تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة، التي تستهدف تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل في «اللجنة العليا للتشريعات»، التي تبذل جهوداً حثيثة لدعم التوجه الوطني نحو الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، القادر على الإبداع والابتكار والتميز، للعب دور فاعل وريادي ومبدع في نهضة دبي.

وقال الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، أحمد بن مسحار، إننا «نضع على عاتقنا في الأمانة العامة مسؤولية تعزيز وتنمية الكفاءات الوطنية، انطلاقاً من إيماننا بأنّ تطوير منظومة تشريعية متكاملة وداعمة لخطط التنمية المستدامة في دبي، يحتم وجود كوادر بشرية على درجة عالية من التميز والكفاءة والقدرة على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وصولاً إلى تشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل».

من جهتها، قالت رئيس قسم الموارد البشرية في الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، موزة المنصوري، إن «الأمانة العامة نجحت، على الرغم من حداثة مسيرتها التي لا تتجاوز ثلاثة أعوام، في إحداث بصمة إيجابية واضحة على صعيد استقطاب نخبة الكفاءات المواطنة للانضمام إلى المنظومة القانونية والتشريعية، تماشياً مع قيمها الجوهرية التي تضع تدريب وتنمية ودعم الكفاءات البشرية والإيمان بقدراتها في مقدمة المسؤوليات الوطنية»