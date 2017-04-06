«دبي للإعلام» تدرّب الشباب على أساســيات الإعلام

أفادت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للإعلام، سارة الصايغ، بأن المؤسسة تستهدف تدريب الطلبة المواطنين المهتمين بمجال الإعلام، سواء الصحافة أو الإذاعة والتلفزيون، موضحة: «لدينا برنامج تدريبي متخصص لطلبة المدارس والجامعات في الدولة، والموظفين الحكوميين، نقدم فيه ورش تدريبية لهم ضمن الوظائف التخصصية في الإعلام».

وأكدت أن المؤسسة تنظم زيارات تعريفية بينها وبين المؤسسات الحكومية بهدف شرح أساسيات العمل الإعلامي، ومفهومه، وتوجهات الإعلام لخدمة مجتمع الإمارات، مضيفة أن «الإعلام لا ينحصر في تقديم البرامج التلفزيونية، بل يركز على مختلف الجوانب التي من شأنها توجيه رسالة سامية للمجتمع».

وأوضحت الصايغ أن التدريب يشمل تعريف الشباب بالعمل الإعلامي داخل المؤسسة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية التي ستوضع، خلال العام الجاري، ضمن جداول تدريبية متخصصة بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2017 عاماً للخير.

وأشارت الصايغ إلى أن المؤسسة تطرح البرنامج بشكل سنوي للطلبة والموظفين بهدف تقريبهم من المجال الإعلامي التخصصي، وليستفيدوا من الخبرات الحالية.

وقالت: «نركز على الشباب الإماراتي الراغب في التعرف إلى عالم الإعلام في الدولة، ونساعدهم على فهم دور الإعلامي ومجالات عمله، ومدى تأثيره في المجتمع، وفي القضايا الوطنية».

وكانت مؤسسة دبي للإعلام أطلقت، في وقت سابق، مبادرات عديدة لاستقطاب الشباب المواطنين في قطاع الإعلام، منها برنامج تدريب 40 مواطناً على مختلف الجوانب الإعلامية، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ40، وتعيين المواطنين بعد اجتيازهم البرنامج.

كما أطلقت، بعد نجاح المبادرة الأولى، مبادرة شبيهة، استهدفت تدريب 70 متدرباً ومتدربة ضمن «شارك في المستقبل» لتأهيل وتدريب عدد جديد من الكوادر الوطنية، تمهيداً لتوظيفهم في التخصصات الإعلامية والهندسية والإدارية.

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