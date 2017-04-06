مجلس من القيادات الشابة في شرطة دبي

كشف القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، عن عزمه تشكيل مجلس من القيادات الشابة على مستوى شرطة دبي بدرجة «استشاري»، لجمع أفكار الشباب الإبداعية واقتراحاتهم ومبادراتهم والعمل على تطبيقها على أرض الواقع، بما يحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي، وريادتها في تطبيق أفضل التطبيقات الشرطية، وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين.

وأكد المري خلال ترؤسه اجتماعاً مفتوحاً مع القيادات الشابة في فندق ميدان، أن الهدف من فكرة تشكيل المجلس الشبابي تحقيق تطلعات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الوصول إلى المركز الأول وتقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين بأعلى مستوى، إضافة إلى المحافظة على المركز الأول عبر وجود أفكار جديدة إبداعية ومتطورة دائماً تعزز جودة العمل.

واستمع خلال الاجتماع إلى مجموعة من الاقتراحات قدمتها القيادات الشابة في شرطة دبي تناولت تطوير العمل، من بينها توحيد جهود المبادرات على مستوى شرطة دبي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي، ومواكبة التطورات والمستجدات في عالم التكنولوجي.

وقدم المشاركون أيضاً مجموعة من الاقتراحات في العديد من الموضوعات كاستشراف المستقبل، والذكاء الصناعي، والعصف الذهني، وإطلاق مبادرات توعوية متنوعة تستهدف الأطفال والعنصر النسائي، وغيرها من المبادرات.