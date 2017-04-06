4457 عقد زواج و1520 طــــلاقــاً في دبي العام الماضي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، أن «إجمالي عدد المواليد في دبي بلغ 28 ألفاً و541 مولوداً العام الماضي، فيما بلغ عدد عقود الزواج خلال الفترة ذاتها 4457 عقداً، مقابل 1520 شهادة طلاق».

وأظهرت بيانات للمركز، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تسجيل 2499 حالة وفاة في دبي، خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات المركز أن «14 ألفاً و756 من المواليد في دبي، خلال العام الماضي، (ذكور)، مقابل 13 ألفاً و785 (إناث)».

وبلغ عدد المواليد في الربع الأول 6714 مولوداً، وفي الثاني 6796، فيما شهد الثالث ولادة 6679 مولوداً، والرابع 8352 مولوداً.

وبلغ عدد عقود الزواج خلال الفترة ذاتها 4457، وشهادات الطلاق 1520 شهادة. وسجل الربع الأول من العام الماضي 1292 عقد زواج، ليصل العدد إلى 1060 عقداً في الربع الثاني، و969 و1136 عقداً خلال الربعين الثالث والرابع.

وسجل المركز 2499 حالة وفاة العام الماضي، منها 1809 وفيات (ذكور)، و690 (إناث).