إنجاز أسواق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك في الحمرية

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أسواق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك في مدينة الحمرية بالشارقة، والتي تم تشييدها على الطراز المعماري التقليدي والتراثي المستوحى من البيئة المحلية بكلفة بلغت خمسة ملايين درهم، وسلمتها إلى بلدية الحمرية. وقال رئيس الدائرة المهندس علي بن شاهين السويدي، إن إنشاء سوق متكاملة للخضار والفواكه واللحوم والأسماك جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحويل مدينة الحمرية إلى مدينة متكاملة الخدمات تلبي احتياجات ومطالب المواطنين عن قرب.

وأوضحت مدير إدارة مشاريع المباني المهندسة علياء الرتد، أن مساحة أرض السوق الكلية تبلغ 5280 متراً مربعاً.