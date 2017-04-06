«إينوك» تعرض 70 فرصة عمل في «الإمارات للوظائف»

أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» أنها تشارك في «معرض الإمارات للوظائف 2017»، عبر تقديم 70 فرصة عمل جديدة وبرامج متكاملة للتدريب المهني.

وتقام فعالية المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من التاسع إلى 11 أبريل الجاري، ويقع جناح «إينوك» في قاعة «زعبيل 6» ويحمل رقم 6D-3.

وتعمل «إينوك» على استقطاب الشباب الإماراتيين المواطنين للعمل في وظائف متخصصة بقطاع النفط والغاز، ليسهموا في دعم الاستراتيجيات التنموية الطموحة للمجموعة. وتتضمن فرص العمل التي تقدمها، وظائف ضمن أقسام المالية، والتسويق، والموارد البشرية والإدارة، والعمليات والصيانة، والهندسة، والبيئة والصحة والسلامة والجودة والتدقيق، وخدمة العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تسليط الضوء على التزامنا بتحقيق أهداف التوطين، ودعم الأجندة الوطنية لعام 2021، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تركز على توفير الفرص المهنية المثمرة والتعليم المتكامل للمواطنين الإماراتيين».

وأضاف: «يعد قطاع الطاقة من أهم محركات النمو في العالم، ويلعب دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ولا شك في أن تطوير الموارد البشرية الوطنية يعد من المقومات الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي».

وأطلقت «مجموعة إينوك»، العام الماضي، برنامجاً للتدريب التقني، موجهاً للمواطنين الإماراتيين، بالتعاون مع نخبة من أبرز المؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك كليات التقنية العليا ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

واستكمل 15 طالباً، في مارس الماضي، بنجاح برنامج معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني (التدريب في موقع العمل)، وسينضمون إلى «إينوك» في ديسمبر المقبل.