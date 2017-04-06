«أبوظبي للتعليم» يؤكّد تحسّن نتائج الطلبة في الفصل الدراسي الثاني

أكّد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي النعيمي، أن «أداء طلاب الصف الثاني عشر بأبوظبي في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، جاء أفضل من الفصل الأول»، متوقعاً أن يرتفع الأداء مع نهاية العام.

وأشار إلى أن نتائج الامتحانات ستعلن في 11 أبريل الجاري، وسيتمكن الطلبة وذووهم من معرفتها، من خلال نظام معلومات الطالب الإلكتروني (esis).

تطوير مهارات الطلبة أكد مجلس أبوظبي للتعليم «أهمية استمرار العمل على تطوير مهارات الطلبة، بمن فيهم المتفوقون والمتميزون، من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات التدريسية القادرة على تعزيز مهارات التفكير المتقدم لديهم». ولفت إلى أن «برامج الدعم المدرسي، التي تنفذها المدارس، تتماشى مع توجهاته الساعية للارتقاء بمهارات الطلبة، وتعزيز قدراتهم، خصوصاً في المواد العلمية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات».

وشدّد النعيمي على أهمية متابعة ذوي الطلبة لمستوى أبنائهم دراسياً، لافتاً إلى أن «المجلس يطمح إلى أن يكون لذوي الطلبة دور أكبر في دعم ومتابعة أبنائهم دراسياً وعاطفياً، وتوجيههم نحو حب التعلّم، وتغيير الثقافة السائدة الخاصة بأن مسؤولية التعلّم هي مسؤولية الجهات التعليمية فقط، كونها نظرة قاصرة».

من جانبها، أكّدت المديرة التنفيذية لقطاع التعليم المدرسي بالإنابة، الدكتورة كريمة المزروعي، أن «المجلس تواصل - بعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول - مع المجموعات الاستشارية من المعلمين والقيادات المدرسية لكل مدرسة، للوقوف على أسباب نتائج امتحانات الصف الثاني عشر، وإعداد خطط قصيرة وطويلة المدى، لإيجاد الحلول وتقديم الدعم اللازم».

وأشارت إلى أن «المجلس وضع العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية لتقديم الدعم المستمر للطلبة، أبرزها توجيه الطالب أن يكون حريصاً على التعلّم والاجتهاد، والالتزام بالحضور». كما وفر المجلس أوجه الدعم اللازم للارتقاء بمستوى الطلبة، تحقيقاً للرؤى الطموحة في إعداد جيل متعلّم متميز، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى مراجعة المجلس لسياسة الحضور والسلوك الطلابي، وتوجيه الطلبة وذويهم إلى أهمية الالتزام بالدوام المدرسي، ومتابعة الدروس، وتعزيز أواصر التواصل مع ذوي الطلبة، لتقديم الدعم المنزلي لأبنائهم.

وأكدت أن «المجلس وفر جميع الكتب الدراسية قبل بداية الفصل، حتى يضمن تحقيق نتائج التعلّم المنوطة بكل فصل دراسي، إضافة إلى توفير مزيد من برامج التنمية المهنية للمعلمين، استجابة لتحديات تطوير المناهج التعليمية في مجلس أبوظبي للتعليم».

وجدد المجلس تأكيده أن المعلمين ملزمون بالعمل مع طلابهم خارج ساعات الدوام الرسمي، لتقديم المساعدة الأكاديمية المطلوبة لهم، مضيفاً أن «المدارس ملزمة بوضع البرامج الضرورية لدعم الطلبة، وضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها، لتحقيق المخرجات التعليمية المطلوبة»، موضحاً أن «المساعدة يمكن تقديمها للطلبة قبل بداية اليوم الدراسي، أو بعد انتهائه»، مشدداً على سعيه الدائم نحو تحسين مستوى التعليم في المدارس للوصول إلى المعايير العالمية، وتخريج طلبة مؤهلين يمتلكون مهارات تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.

وأكد المجلس ضرورة طرح برامج إضافية، لمساعدة الطلبة على رفع أدائهم، من خلال الاستفادة مما يوفره من مساعدة إضافية على أيدي أفضل الهيئات التعليمية.