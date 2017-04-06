أجرة

اشتكى مقيمون في أبوظبي سلوكيات القيادة السلبية لبعض سائقي الأجرة، إذ رصدوا بشكل متكرر وقوفهم المفاجئ في نهر الطريق، من أجل تحميل الزبائن، ما شكّل خطراً على حياتهم، مطالبين بتشديد الرقابة على هذه الفئة.

مساجد

شكا سكان في مدينة الشامخة جنوب قلة عدد المساجد، ما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مسجد إليهم.

اتصال

شكت سيدة إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ضد شركة تكرّر اتصالها الهاتفي بها لعرض سلع وخدمات، فتقرر تحويل الشكوى إلى قسم التفتيش لمتابعة الشكوى، واتخاذ الإجراء اللازم لمنع الشركة من الاتصال المتكرر بالمستهلكين ضد رغبتهم.

قروض

يبدي العديد من متعاملي بنك دبي الإسلامي، انزعاجهم من كثرة الاتصالات التي يتلقونها من موظفين يعرضون قروضاً مالية، وقال متعامل إنه في كل مرة يطلب شطب اسمه من قائمة المستهدفين، لكن الاتصالات لا تتوقف.

تفتيش

طالب سكان بمنطقة البستان، في عجمان، الجهات المسؤولة في دائرة البلدية والتخطيط، بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة للبقالات والمحال التجارية لضبط البضائع الفاسدة.

تأجير

قال مستأجرون في أبوظبي، إن ملاك بنايات ووكلاءهم يرفضون خفض القيمة الإيجارية عند تجديد عقودهم، في حين يعرضون وحداتهم نفسها بسعر أقل للمستأجرين الجدد، مطالبين بسياسة موحدة للأسعار.

نظافة

لاحظ متسوقون انتشاراً لافتاً للصراصير، في أقسام الخضراوات، في بعض محال السوبرماركت الكبيرة، مطالبين البلديات بتشديد الرقابة على منافذ البيع.

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