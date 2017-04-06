شهادة خفض الانبعاثات المعتمدة لـ «كهرباء دبي» من الأمم المتحدة

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة خفض الانبعاثات المعتمدة، الصادرة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بعد نجاحها في معادلة انبعاثات الكربون الناتجة عن الدورة الـ18 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2016)، عبر تبادل الكمية المنتجة بأرصدة كربونية معتمدة من مشروعات الهيئة القائمة على أسس بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ.

وتمت معادلة الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن معرض «ويتيكس 2016»، بالأرصدة الكربونية المعتمدة من مشروع تبريد مداخل الهواء للتوربينات الغازية للمحطة «إل» في جبل علي.

واستلم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، الشهادة من «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، حيث قال: «ترتكز استراتيجيتنا البيئية على خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، باتباع أفضل الممارسات المتكاملة الخضراء في جميع مستويات عملياتنا التشغيلية لتقليل البصمة الكربونية، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالحد من الانبعاثات الكربونية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.