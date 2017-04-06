شرطة أبوظبي تطلق مزاداً إلكترونياً على 100 رقم مميّز للوحات السيارات

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مزاداً إلكترونياً علنياً على 100 رقم مميز للوحات السيارات، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، إذ تطرح ضمن المزاد - الذي يستمر لغاية مساء السبت المقبل - الرقم (3) من الفئة (الخامسة)، وهو الرقم الفردي الأخير الذي لايزال متوفراً ضمن هذه الفئة التي جرى طرحها قبل 10 سنوات، وتم بيع الرقم (5) منها بقيمة 25 مليوناً و200 ألف درهم، حيث اعتبر أغلى رقم مميّز في العالم في حينها.

كما تطرح شرطة أبوظبي، من خلال المزاد، الذي دشنته شركة «الإمارات للمزادات»، أمس، على موقعها الإلكتروني، عدداً من الأرقام المميّزة، أبرزها الرقم (22) من الفئة (11)، والرقم (999) من الفئة (10)، والرقم (1515) من الفئة (15)، والرقم (100) من الفئة (12)، وغيرها العديد من الأرقام المميّزة الأخرى التي تُرضي مختلف الأذواق.

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات»، عبدالله مطر المناعي، إن «المزاد الجديد سيتم إغلاقه في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، ويضم عدداً من الأرقام المميّزة التي يتوقع أن تسجل مبالغ قياسية جديدة، في مقدمتها الرقم (3) من الفئة الخامسة»، مشيراً إلى أن «المزاد الإلكتروني يتميز بالشفافية والديناميكة والسهولة»، داعياً محبي الأرقام المميزة إلى المشاركة في المزاد الإلكتروني العلني، الذي انطلق على موقع «الإمارات للمزادات»، ويمكن الاستفادة منه من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

ومن الأرقام المميزة المتاحة في المزاد، الأرقام (6666) و(66666) و(7000) من الفئة (10)، والرقم (101) من الفئة (12)، والأرقام (333) و(606) و(550) و(199) و(50000) و(9999) و(120) و(55555) من الفئة (11). ويمكن الاطلاع على بقية الأرقام المتاحة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ«الإمارات للمزادات»، أو من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة على الهواتف الذكية.

وكانت أبوظبي شهدت في عام 2008 بيع لوحة سيارة تحمل الرقم (1) أبوظبي بمبلغ 52 مليون درهم (14 مليون دولار)، وهو أغلى رقم سيارة في العالم، وتم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.