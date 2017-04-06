«حوارات عالمية».. أحدث إصدارات مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي

أصدر مركز جنيف لحقوق الإنسان العدد صفر من مطبوعته المعرفية الدورية «حوارات عالمية»، في إطار سعيه لأن يكون بيت خبرة عالمياً، في مجال تمكين ثقافة وقيم احترام الإنسان، وحفظ حقوقه وحمايته ورعايته في جميع الأحوال والظروف.

وجاء العدد متنوعاً في موضوعاته وكتّابه، ليشمل إضافة معرفية لرصيد المركز والباحثين العرب المختصين بقضايا حقوق الإنسان والحوار العالمي.

وتهدف المطبوعة، في عددها الجديد، إلى إبراز رؤية المركز حول قضايا الساعة وفتح صفحاتها للمقالات المتخصصة، إلى جانب رصدها المستمر لأهم المراجع والكتب المتخصصة، وتوثيق أنشطة المركز حول العالم في مجال تعزيز الوعي العام، وتشجيع الحوار والتسامح.

وتصدر «حوارات عالمية» باللغتين العربية والإنجليزية للمهتمين بقضايا حقوق الإنسان والحوار العالمي، عبر الموقع الرسمي للمركز (www.gchragd.org)، على أن يتم نشرها بشكل ربع سنوي.

وتميز العدد الجديد بمشاركة نوعية لثلاث مقالات علمية محكمة من أساتذة متخصصين، تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بحماية المدنيين في حالات الحرب، تتناول الأولى موضوعاً في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، وتغطي الثانية موقف المجتمع الدولي من المدنيين وحمايتهم في اليمن وسورية، وتركز بصورة أساسية على الدور المتميز الذي قامت به دول الخليج سواء حكومات أو مؤسسات خيرية، أما الثالثة فتتناول موقف الشريعة الإسلامية من حماية المدنيين أوقات الحروب، وما قدمه الإسلام الصحيح من قيم سبقت العالم أجمع، وسار على نهجها الغرب والشرق.

ويقدم العدد شخصية تمثل نموذجاً عربياً من النماذج التي دافعت عن حقوق الإنسان، وعن قيم التسامح والتعايش حتى مع المستعمر المعتدي، حيث تم عرض إسهامات الأمير عبدالقادر الجزائري في مجال حقوق الإنسان، سواء في وقت مقاومته للاستعمار الفرنسي للجزائر، أو في وقت إقامته بدمشق ودوره في حماية الطوائف المسيحية من المعتدين.

وتناولت «حوارات عالمية» في إطلالتها الأولى عرضاً لأحدث الإصدارات العلمية في العالم، من خلال توفير ملخصات لخمسة كتب في موضوعات حقوق الإنسان، صدرت جميعها في الربع الأول للعام الجاري 2017.

وقدم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن القاسم، في كلمته الافتتاحية رؤية المركز حول ضرورة بناء نموذج الدبلوماسية الإنسانية لحماية المدنيين وقت الحرب، مؤكداً أن دولة الإمارات من أولى الدول التي أعطت الأولوية القصوى لحماية المدنيين في وقت الحرب، واعتمدت على الوسائل الخيرية والإنسانية لحل الصراعات الدولية.

وقال إنه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حرص المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على أن يشق لهذه الدولة طريقاً مختلفاً بين دول العالم، وقد نجح في ذلك نجاحاً منقطع النظير، وتأسيساً على ذلك تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة أساسية على الدبلوماسية الخيرية والإنسانية، لمعالجة الأزمات الدولية وحل الصراعات بين الدول أو داخلها.