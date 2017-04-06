دورة تدريبية للقضاء على ظاهرة الجنوح

شارك 25 أخصائياً في دورة تدريبية لتطوير مهاراتهم العلمية والمهنية، لتعزيز حماية الشباب وتوعية الأحداث ورعايتهم على نحو يسهم في القضاء على ظاهرة الجنوح، وإعادة تأهيل تلك الفئة الاجتماعية، بالتعاون مع المجتمع والمؤسسات والجهات المعنية بهذا الشأن. وتناولت الدورة، التي نظمها مركز تنمية القادة في وزارة الداخلية، ضمن نطاق مبادرات «عام الخير»، واستضافتها جمعية رعاية الأحداث، موضوعات في تطبيق وتصحيح وتفسير اختبار الشخصية المتعددة الأوجه، وكيفية استخراج النتائج والدلالات ومهارات التعامل مع فئة الأحداث، بتعليمهم السلوكيات الإيجابية، وتجنيبهم المخاطر التي قد تنتج عن التصرفات غير المستحبة. وقال مدير مركز تنمية القادة، المقدم عمر آل علي، إن «الدورة تعكس الرغبة المستمرة في تطوير المهارات العلمية والمهنية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، والعاملين في المؤسسات ذات العلاقة، بما يجعل لديهم القدرة على القيام بدورهم في حماية الشباب، وتوعية ورعاية الأحداث، للقضاء على ظاهرة الجنوح».