«البنية التحتية والبيئة» تعتمد مشروعات بـ 74 مليون درهم

اعتمدت لجنة البنية التحتية والبيئة، إحدى لجان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترسية عدد من مشروعات البنية التحتية، تلبية لاحتياجات نمو المناطق واستدامتها، بكلفة إجمالية تبلغ 74 مليون درهم، وتضمنت المشروعات، المعتمدة في خطة أبوظبي، مسار الدراجات الهوائية في العين بطول 23 كيلومتراً.

وتفصيلاً، وافقت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة فلاح محمد فلاح الأحبابي، على ترسية أعمال تشغيل وصيانة عناصر التجميل الطبيعي، وشبكات الري المحلية في عدد من المناطق بالإمارة، تشمل جزيرة ياس، بكلفة بلغت 13.2 مليون درهم. وتتضمن الأعمال الزراعية من مسطحات خضراء، وأعمال التجميل الأخرى، التي تشمل مجسمات وطرقاً وأعمال زينة ونوافير وإنارة ومرافق خدمية ملحقة بها، ومنطقة البر الرئيس، على طول المنطقة الواقعة شمال وجنوب طريق أبوظبي - العين، بكلفة 11.3 مليون درهم، وعلى امتداد طريق أبوظبي - سويحان بكلفة 10.2 ملايين درهم.

• ترسية أعمال تشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي في ياس وطريق أبوظبي - العين، وأبوظبي - سويحان بـ35 مليون درهم، وخط أنابيب مياه الحديد المرن في الظفرة بـ9.3 ملايين درهم. •2.5 : مليون درهم كلفة نقل الأحمال الكهربائية من محطة المرفأ القديمة إلى المحطة الجديدة.

وتهدف الاعتمادات إلى إضفاء صبغة جمالية على الطرق السريعة في الإمارة، والحفاظ على المظهر العام لمدن وطرق أبوظبي الداخلية والخارجية، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه.

كما وافقت اللجنة على ترسية مشروع مسار الدراجات الهوائية في مدينة العين بكلفة 17 مليون درهم، ويقع المشروع في منطقة البطين، الواقعة بين دوار الدهماء ودوار المطار ودوار السلامات، بطول 23 كيلومتراً، وبعرض أربعة أمتار، ويتضمن سياجاً لحماية مستخدمي الدراجات الهوائية.

ويأتي المشروع تماشياً مع خطة أبوظبي للوصول إلى مجتمع مثقف ورياضي، محافظ على تراثه وقيمه الأصيلة، ويهدف إلى دعم ممارسة الرياضة، والتشجيع على اتباع أسلوب الحياة الصحية، عبر تخصيص بنية تحتية متكاملة لممارسي الرياضة، ما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها وانعكاسها الإيجابي على حياة الفرد اليومية.

كما اعتمدت لجنة البنية التحتية والبيئة ترسية مشروع تشغيل وصيانة محطات وخطوط الري الرئيسة، المرتبطة بمنطقة البر الرئيس، بمبلغ 10.5 ملايين درهم.

ويهدف المشروع إلى تشغيل وصيانة محطات ضخ مياه الري والتوصيلات، وغيرها من الأصول الكهربائية وأنظمة مكافحة الحرائق، إضافة إلى شبكة توزيع مياه الري الرئيسة، وغيرها من العناصر المرتبطة بشبكة الري، وذلك مواكبة للنمو السكاني المتزايد، الأمر الذي يتطلب تنفيذ بنية تحتية ذات كفاءة عالية، تضمن الاستخدام الأمثل والاستدامة في الموارد المائية.

واعتمدت اللجنة أيضاً ترسية مشروعين في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة: الأول عبارة عن خط أنابيب مياه الحديد المرن بكلفة 9.3 ملايين درهم، ويتضمن إنشاء خط أنابيب من محطة الإنتاج إلى محطة الضخ الواقعة في المدينة، بهدف ضمان الإخلاء الآمن للمياه التي يتم إنتاجها من محطة الإنتاج. أما المشروع الثاني فهو عبارة عن نقل الأحمال الكهربائية من المحطة الكهربائية القديمة إلى محطة المرفأ الجديدة، بكلفة تبلغ 2.5 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى توفير مصدر طاقة للقسائم والمشروعات السكنية الجديدة في مدينة المرفأ، لتفادي أي مخاطر ناتجة عن التحميل في المحطة الرئيسة، بما يتوافق مع المعايير القياسية المعتمدة، فضلاً عن تحسين معدلات الأداء عبر توفير مصدر أكثر أماناً وفاعلية.