"الهوية": توقّف مؤقّت للاستمارة الإلكترونية



أعلنت هيئة الإمارات للهوية، أنّ خدمات استمارتها الإلكترونيّة ستتوقف بشكل مؤقّت لمدة 26 ساعة اعتباراً من التاسعة من مساء الغد الخميس الموافق 6 أبريل الجاري وحتى الحادية عشرة من مساء اليوم التالي (الجمعة 7 أبريل) وذلك لإجراء عمليات صيانة شاملة للأجهزة والمعدات والأنظمة التي تخدم الاستمارة بهدف تطوير الخدمة والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

وقالت الهيئة إنّ التعليق المؤقّت لنظام الاستمارة سيشمل كافّة منافذ الخدمة سواء في مكاتب الطباعة المعتمدة، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيقها الذكي على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة أو مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، الأمر الذي يعني أنه لن يكون بإمكان المتعاملين خلال هذه الفترة إجراء أية معاملات تخصّ بطاقة الهوية.

وأضافت أنها اختارت هذا التوقيت لإجراء الإصلاحات على النظام كونه يأتي في يوم عطلة نهاية الأسبوع وذلك للتقليل ما أمكن من تأثيره على مصالح المتعاملين خصوصاً وأن هذه الفترة الزمنية لا تشهد إقبالاً كثيفاً في الطلب على خدمات الاستمارة على الموقع الإلكتروني في حين تغلق معظم مكاتب الطباعة أبوابها.

وأوضحت الهيئة أنّ الخدمة ستعود للعمل بشكل طبيعي قبل منتصف ليل الجمعة، معربة عن اعتذارها المسبق للمتعاملين الذين قد يتأثرون نتيجة لهذا الإجراء الذي يهدف بالأساس إلى تحسين تجربة استخدام الاستمارة.