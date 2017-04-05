محمد بن راشد يطلع على التصميم النهائي لـ "ساحة الوصل" بإكسبو 2020

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على التصاميم الهندسية النهائية لـ "ساحة الوصل" التي ستكون بمثابة نقطة الربط بين الأقسام الرئيسية لـ "إكسبو2020 دبي" الذي من المنتظر أن يبلغ عدد زواره 25 مليون زائر من داخل وخارج الدولة خلال فترة المعرض الممتدة على مدار فترة انعقاده التي تصل إلى ستة أشهر كاملة.



وتعرف سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، و سلطان الجابر، وزير دولة، على تفاصيل المخطط الخاص بالساحة التي سيبلغ عرضها نحو 150 مترا والفكرة وراء تصميم الساحة التي ستكون منطقة اللقاء الرئيسية في موقع الوجهة العالمية الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع، حيث ستربط الساحة بين الأقسام الرئيسية التي تجسّد الموضوعات الفرعية الثلاث للحدث العالمي وهي "الفرص والتنقل والاستدامة"، وكذلك بين أماكن التجمع الرئيسية لمرافق حيوية مثل محطة "مترو دبي"، عبر سبعة مداخل ومخارج، وترتبط أيضاً بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الأعرق والأضخم عالمياً.



وكشف إكسبو 2020 دبي عن الدخول في تعاون مع "مِرَاس" القابضة تتولى من خلاله الشركة الإشراف على تصميم وتنفيذ "ساحة الوصل"، حيث أبرم الطرفان مذكرة تفاهم حول هذا التعاون وقعتها ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، والمهندس عبدالله الحباي، رئيس مجموعة مِرَاس، إذ ستشرف مِراس بموجب تلك المذكرة على إدارة تصميم ساحة الوصل لضمان جودة المواد المستخدمة في الإنشاء والمواصفات الفنية لها، وتقديم المشورة بشأن وسائل الإنشاء، كما ستتولى الشركة الإشراف على مراحل التشييد لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو دبي 2020: "تمثل ساحة الوصل رمزاً مهماً لإكسبو 2020، فهي تحمل اسم دبي القديم، ومن المنتظر أن تكون صرحاً معمارياً متميزاً يرقى إلى مستوى هذا الاسم ويحظى بإعجاب الزوار الذين سيتدفقون على دبي من جميع أنحاء العالم".



وأضاف سموه: "من هنا وقع اختيارنا على مراس لإدارة هذا المشروع، بدءاً من مرحلة التصميم وحتى اكتمال تنفيذه بما تتمتع به من خبرات واسعة، وبصمات واضحة من خلال مشاريع عمرانية كبيرة تفخر بها دبي، ما يجعلنا على ثقة تامة من قدرتها على إبداع ساحة الوصل تصميماً وتنفيذاً بمستوى يليق بالمكانة الرفيعة التي تحتلها دولتنا على الساحة الدولية".

وينصّ الاتفاق على أن تعمل مِراس على تحويل التصميم إلى تنفيذ مشروع الساحة وفق أرقى المعايير من خلال العمل مع أمهر المهندسين والاستشاريين المصممين والتدقيق في تفاصيل عملية التشييد بدءاً من المواد الخام ومرورا بكافة تفاصيل عملية البناء بما في ذلك تحديد ملامح المناطق المختلفة داخل ساحة الوصل ووظائفها.



من جانبها قالت ريم الهاشمي: "نحن ملتزمون بضمان أن يكون إكسبو 2020 مكملا للمرافق الحيوية القائمة في دبي " ، مشيرة إلى أن مراحل تصميم وبناء وتشغيل إكسبو 2020 تعزز تحفيز العديد من الأنشطة الاقتصادية، ما يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين والشركات، وأكدت ان العمل مع مِرَاس، سيضمن بناء ساحة فريدة توفر تجربة بالغة التميز للزوار من خلال الفعاليات التي ستستضيفها".

وكان إكسبو 2020 دبي قد أعلن قبل أيام عن تصميم ساحة الوصل ليستكمل بذلك تصاميم المنشآت الكبرى الخاصة بإكسبو 2020 دبي، إذ فاز تصميم شركة "أدريان سميث آند غوردون جيل" للهندسة المعمارية المعروفة عالميا بتصميم ساحة الوصل بعد منافسة مع شركات عالمية كبرى، وقد روعي في التصميم استيعاب ساحة الوصل لنحو 10 آلاف شخص، حيث يمكن الاستفادة منها في استضافة فعاليات ومناسبات متنوعة بما تتضمنه من تجهيزات من أبرزها شاشة عرض عملاقة تتيح مدى رؤية يمتد على 360 درجة، كما تضمن التصميم "قبة" تغطي الساحة مستوحاة من شعار إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى تزويد الساحة بتقنيات متطورة لتتحكم في درجات الحرارة ضمن المساحة الكبيرة للساحة.



ويفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه في 20 أكتوبر 2020، وسيسدل الستار على فعالياته في 10 إبريل 2021 .. وسيكون حدثاً يشمل الجميع حيث سيكون بمقدورهم التعلم والإبداع وخلق قوة دافعة للتقدم، مع قضاء وقت ممتع من خلال تبادل الأفكار والعمل سويا.