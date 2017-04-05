الإمارات اليوم

استجابة سريعة لحملة "الإمارات اليوم".. مليون درهم من موزة الوري لـ"دبي للتوحد"

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تكفلت المواطنة موزة بنت علي الوري من دبي، بالتبرع بمبلغ مليون درهم لصالح مركز دبي للتوحد، في استجابة سريعة منها لحملة صحيفة "الإمارات اليوم" ومركز دبي للتوحد في جمع تبرعات بقيمة 10 ملايين درهم، التي تمثل المبلغ المتبقي لبدء تشغيل مركز دبي للتوحد، ضمن مبادرات الصحيفة في "عام الخير"، بالتزامن مع "اليوم العالمي للتوحد".

وقال مدير عام مركز دبي للتوحد محمد العمادي أن" إدارة المركز تشكر المتبرعة  موزة الوري على تبرعها السخي، وهذا الامر ليس بغريب على مجتمع دولة الامارات في تكاتفه مع المبادرات المجتمعية والتي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعة وخاصة اننا في "عام الخير"، إذ أن المبلغ المتبقي للحملة يبلغ 9 ملايين درهم".

 

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