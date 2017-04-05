مسابقة لرفع الوعي في الأمن الإلكتروني لدى الطلبة

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني أمس، عن إطلاق النسخة السنوية الرابعة من مسابقة المغامرة الإلكترونية التي تهدف إلى صقل مهارات الطلبة ورفع الوعي لديهم في مجال الأمن الإلكتروني، حيث تقام فعاليات المسابقة بأبوظبي في الفترة ما بين 9 و12 أبريل الجاري. وتتميز المسابقة التي يشارك فيها الطلاب الموهوبون من مختلف مدارس الدولة، بطرح نسخة خاصة من المسابقة للطلبة الجامعيين للمرة الأولى، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم (التعليم العالي) ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة الذين أسهموا في دعم المبادرة وإنجاح برنامج المغامرة الإلكترونية للسنة الرابعة على التوالي.

ويعد برنامج المغامرة الإلكترونية مسابقة تعليمية تفاعلية مملوءة بالمتعة والمرح، تهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة في مجال أمن المعلومات واطلاع الطلاب على أحدث المستجدات في عالم التقنيات الرقمية وتوسيع مداركهم وتحفيز شغفهم.