تفاهم لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة في دبي

وقعت اللجنة العليا للتشريعات مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، تهدف إلى ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة، تماشياً مع التوجه الوطني نحو حماية العمال، باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي والإمارات.

واتفق الجانبان، ضمن المذكرة، على التعاون في اقتراح مشروعات التشريعات، التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها إمارة دبي، فضلاً عن المشاركة والإسهام في المشروعات التطويرية، سواء القانونية أو المساندة للعمل القانوني ذي الصلة بحماية حقوق العمالة، لدعم جهود الدولة في رعاية العمال، تقديراً لدورهم الفاعل في عملية البناء والتطوير.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تعزيز الاستفادة المثلى من الخبرات القانونية المتاحة لدى كلّ منهما في ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، فضلاً عن توطيد العمل المشترك في مجال التدريب القانوني، وتبادل المعلومات والإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في إثراء المعرفة القانونية.

كما تم الاتفاق على المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، فضلاً عن تنظيم الزيارات والاجتماعات الحوارية بصفة دورية، للوقوف على أبرز المستجدات على صعيد تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية، بما يتوافق مع متطلبات المدينة المستقبلية نحو عام 2021، وتسهيل توفير التشريعات الصادرة حديثاً.