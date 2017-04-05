«شؤون الشباب» تطلق تحدي تصميم أفضل مركز للشباب في العالم

أطلقت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل فارس المزروعي، تحدي تصميم «أفضل مركز للشباب في العالم»، لاستقبال أفضل الأفكار والاقتراحات من الشباب، لتصميم مركز يحتضن إبداعاتهم ومواهبهم، وتنميتها واستغلالها بالشكل الأمثل، وبما يتناسب مع متطلبات العلوم الحديثة في القرن الـ21، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ببناء أفضل مركز للشباب في العالم.

- تحدي تصميم أفضل مركز للشباب يهدف إلى إنشاء مركز يحتضن إبداعاتهم، ويتيح لهم التشارك والتفاعل ضمن بيئة إبداعية. - الأجندة الوطنية للشباب تحفز الشباب على توليد أفكارهم وآرائهم لتصميم مشروع يخصهم كجامعة المستقبل.

وقالت المزروعي عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «تحديات شبابية هي منصة للتعهيد الجماعي للأفكار والمشاركة الجماعية في التنفيذ للعمل على إبداع نوعي». وأضافت: «وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشباب بالعمل على مركز لهم، يكون أفضل مركز للشباب في العالم».

واختتمت تغريداتها بالقول: «بناء أفضل مركز للشباب في العالم وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فرصة وتحدٍ وثقة، نحن شباب الإمارات قدها إن شاء الله، وخلال 48 ساعة سنراجع الأفكار ونفرزها، سواء كانت مساحات عمل أو مرسماً للفنانين أو غيرها من أفكار، بإذن الله سيخدم المركز الشباب بفاعلية».

وقالت المزروعي في تصريحات صحافية، إن اهتمام القيادة في دولة الإمارات بالشباب، يترجم اليوم على أرض الواقع بمثل هذه المشروعات، وإن تعهيد الأفكار هو عملية متطورة لاستقبال أفضل المقترحات لإنجاز مشروع ما، وهذا هو الهدف الرئيس من مبادرة «تحديات شبابية»، فالشباب أثبتوا كفاءتهم في طرح أفكار خلاقة، تناسب متطلبات التطور في هذه الفترة من الزمن، وإن الإبداع النوعي والتغيير الإيجابي يحدثان بمشاركة الشباب من مختلف القطاعات والتخصصات في الإبداع، وهذا نموذج عمل اقتصاد الإبداع المستقبلي، واليوم شباب الإمارات فريق عمل واحد، لإنجاز هذه المهمة.

وأضافت: «وجهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن نبني أفضل مركز للشباب في العالم، يضاهي في تصميمه ومكوناته مراكز عالمية متطورة».

وتعتبر مبادرة «تحديات شبابية» إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن الأجندة الوطنية للشباب، بهدف تحفيز الشباب على توليد أفكارهم وآرائهم لتصميم مشروع يخصهم، كجامعة المستقبل ومركز الشباب.

ويهدف مجلس الإمارات للشباب من خلال تحدي تصميم أفضل مركز للشباب في العالم، إلى إنشاء مركز يحتضن إبداعات الشباب، ويتيح لهم التشارك والتفاعل ضمن بيئة إبداعية تهدف إلى بناء مجتمعات شبابية رائدة، بعيداً عن النمط التقليدي للمراكز الشبابية، التي تقتصر على الأنشطة الرياضية والفنية، ليكون هذا المركز انطلاقاً للخروج بأفضل الإبداعات والمشروعات الشبابية.

