4 مبادرات و18 اتفاقية في ختام «دبي للإنجازات الحكومية»

بلغ عدد زوّار معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، الذي نظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو 23 ألف مشارك وزائر خلال الأيام الثلاثة من انعقاده، التي اختتمت أمس، كما تم توقيع 18 اتفاقية، وأربع مبادرات لإسعاد الجمهور، في ختام فعاليات المعرض.

غرفة للأطفال في «نيابة دبي» عرضت النيابة العامة في دبي، خلال المعرض الدولي للإنجازات الحكومية «غرفة الطفل»، التي أطلقتها النيابة أخيراً، وتعتبر غرفة للإرشاد النفسي للأطفال الذين يكونون أطرافاً في القضايا. وتقوم فكرة الغرفة على احتواء الأطفال، وفتح حوار ودي معهم، بعيداً عن الضغوط النفسية التي يمكن أن يتعرض لها من طرق الاستجواب التقليدية والرسمية، كما تعد الغرفة التي أعدتها نيابة الأسرة والأحداث في دبي بيئة تحافظ على خصوصية ونفسية الطفل، برفقة باحثات مختصات يراقبن سلوكيات الطفل، ويتعين ملاحظتهن لانفعالاته وردود أفعاله، وفق أفضل المعايير والممارسات والمقارنات المعيارية العالمية من باب المحافظة على حقوق الطفل. وتشمل فئة الأطفال الذين يتم التحقيق معهم، الأطفال المحضونين المحولين من المحكمة الشرعية، والأطفال المجني عليهم في القضايا الجزائية، إضافة إلى الأحداث الجانحين. - نظارة ذكية تحتوي على نظام للتعرف إلى الوجوه تستخدم في المطارات للكشف عن المطلوبين. - «إقامة دبي» تكشف الجوازات المزورة بـ«الفأر الكاشف» الذي يمكن استخدامه في جميع نوافذ تقديم الخدمة. - «صحة دبي» تطلق قريباً مشروع الخدمات الذكية للمتبرعين بالدم لتقليل مدد الانتظار.

وتم خلال أيام المعرض توقيع 18 اتفاقية بين عدد من الجهات الحكومية، وإطلاق أربع مبادرات جديدة لخدمة الجمهور في الجهات المحلية والاتحادية، التي تسهم في تسهيل العمل الحكومي وإسعاد الناس، من بينها إطلاق 15 حقيبة تدريبية ذكية من خلال برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وإطلاق تطبيق «تواصل»، الذي طورته وزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى مبادرة صناعة منظومة التعلم المؤسسي في إدارة أمن المواصلات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وغيرها.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، عبدالله الشيباني، إن المعرض حقق نجاحاً لافتاً هذا العام، ما يرسخ مكانة الدولة العالمية في مجالات التميز الحكومي، كونه نهجاً تتبعه المؤسسات في الدولة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، بهدف تحقيق رؤية القيادة، التي تسعى للوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في كل المجالات.

وأضاف أن «توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين بشكل عام يسهم في إطلاق طاقاتهم وأفكارهم المبدعة والخلاقة، وهو ما استطاع المعرض أن يجسده، وسط هذا العدد الكبير من الجهات الحكومية المشاركة، ما يعزز مفهوم التميز في جميع جهاتنا الحكومية، إذ شهد المعرض مشاركات إقليمية وعالمية تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى أنموذج عالمي رائد في التميز الحكومي».

وأشار الشيباني إلى أن المعرض أتاح الفرصة للمتعاملين لتبادل المعارف، والالتقاء وجهاً لوجه مع صنّاع القرار وقادة المؤسسات الحكومية، الذين استمعوا إلى اقتراحاتهم، وأجابوا عن استفساراتهم، وهو بذلك حقق هدفاً جوهرياً نسعى جميعاً إليه، وهو تحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.

من جانبه، أفاد المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، الدكتور أحمد النصيرات، بأن نسبة رضا المشاركين والحضور في المعرض وصلت إلى 99% خلال أيام المعرض الثلاثة، كما تخطّى عدد الزوّار والمشاركين حاجز الـ20 ألف شخص.

وأوضح أن المعرض منصة للتلاقي والتحاور بين المشاركين، والتعلم من أفضل الممارسات، كما أنه استثمار جيد للجهات الحكومية المشاركة، التي تهتم بخدمة الناس وإسعادهم، مضيفاً أن الدوائر الحكومية اطلعت على تجارب حكومية متميزة وناجحة لدى الجهات الحكومية المحلية والإقليمية والعالمية، كما شرحت للناس والمتعاملين عن خدماتها وإنجازاتها.

وقال رئيس جوائز ومبادرات التميز في البرنامج، هزاع النعيمي، إن عدد المشاركين في المعرض ارتفع خلال العام الجاري إلى 88 جهة عارضة، مقارنة مع 66 جهة خلال العام الماضي، وارتفع عدد المشاركين من الجهات الحكومية من 20 إلى 31 جهة، وتضمن المعرض عدداً من ورش العمل والندوات، التي شارك فيها 36 متخصصاً وخبيراً لنقل المعرفة في العمل الحكومي.

وعرضت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، حزمة من الخدمات والتطبيقات والمشروعات الذكية، مثل تطبيق «طفلي، وصحتي، وحياتي»، والصيدلية الذكية التي بدأت الهيئة بتطبيقها الفعلي بمستشفى راشد، وفق تقنيات فائقة المستوى تصرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة واحدة، إضافة إلى القدرة على تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء، من خلال «باركود» خاص لكل صنف دواء، حيث يتم صرف الأدوية بضغطة زر من دون وجود احتمال لأي أخطاء.

وقالت رئيس قسم خدمات تقنية المعلومات في الهيئة، حياة الحمادي، إن الهيئة عرضت جهاز «سلمت»، وهو جهاز يقدم خدمات ذاتية للمريض أو المتعامل الزائر باستخدام بطاقة الهوية الخاصة به، موضحة أن الجهاز يحوي أربعة مجسات للحصول على المعلومات الحيوية للمريض، مثل الوزن، والطول، ودرجة الحرارة، وضغط الدم، ودرجة التوتر.

وأضافت أن الجهاز يحوي شاشة توضح للمريض كيفية استخدامه، وتشرح الخطوات للحصول على تقرير شامل لهذه المعلومات، ويحوي التقرير رسومات بيانية تبيّن مدى ارتفاع أو انخفاض نسبة المعلومات الحيوية بالألوان من الأحمر (نسب عالية وقد تسبب خطورة)، إلى الأخضر (نسب طبيعية).

كما عرضت الهيئة، ضمن مشاركتها في المعرض، مشروعات ومبادرات عملت عليها خلال العام الماضي، من بينها «دبي روبو دوك»، وهو روبوت ذكي للتواصل في ما بين المستشفيات التابعة للهيئة، والتطبيب عن بعد في الحالات الطارئة والحرجة، إذ إنه تم تزويد مستشفى حتا بالروبوت، وكذلك مركز زعبيل الصحي.

ويعمل الروبوت على التواصل مع الأطباء الاختصاصيين في مستشفى راشد للحصول على الرأي الطبي في الحالات التي تستدعي انتباههم، خصوصاً في الحوادث، ويعمل «دبي روبو دوك» كحلقة وصل بين الطبيب العام والمتخصص.

وستطلق هيئة الصحة، قريباً، مشروع الخدمات الذكية للمتبرعين بالدم، يعتمد على ملء استمارة التبرع عبر الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي للراغبين في التبرع حتى قبل ذهابهم إلى مركز التبرع، وفيه يحاولون الإجابة عن الأسئلة الروتينية، لتسهيل وتقليل مدد الانتظار، أكثر من 20 دقيقة.

ويسهم النظام في معرفة المعلومات الأساسية للمتبرع بالدم، وربطها عبر بطاقة الهوية، ومن ثم تسجيلها لكي يطلع عليها الأطباء، وتحديد ما إذا كان يمكنه التبرع بالدم أم لا، وبعد الانتهاء تصله رسالة لشكره على المشاركة، وأن الدم الذي تبرع به قد تم استخدامه بالفعل لأحد المرضى.

فيما عرضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ضمن مشاركتها في «ردهة مبتكري دبي»، أمس، ابتكارات لافتة للكشف عن حالات التزوير والمطلوبين.

وقال رئيس قسم الابتكار في الإدارة، الملازم أول المهندس غانم إبراهيم: «نشارك بابتكار (الفأر الكاشف)، الذي من خلاله نستطيع استخدام أشعة يوفي لكشف التزوير، لاسيما تزوير جوازات السفر، ويعتبر منخفض السعر، ويمكن استخدامه في جميع المكاتب ونوافذ تقديم الخدمة».

وتابع إبراهيم: «نشارك أيضا بالنظارة الذكية، التي تحوي نظاماً للتعرف على الوجوه يشابه في آلية عمله جهاز البصمة، وهي غير مستخدمة حتى الآن بشكل موسع، لكننا نستخدمها في صالات الترانزيت في المطارات للكشف عن الأشخاص المطلوبين، كما أنها متعددة الاستخدامات، وهي مرتبطة مع مركز العمليات، وفيها سماعات بحيث يتواصل مركز العمليات مع الموظف الذي يرتديها مباشرة لإعطائه التعليمات».

كما عرضت وزارة تنمية المجتمع، خلال «ردهة مبتكري دبي» ضمن المعرض، كيفية استخدام ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب التوحد للروبوتات، بدءاً من تجميعها وبرمجتها.