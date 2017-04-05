انتهاء الترشيحات لـ «صناع الأمـــل».. وإعلان الفائز 10 مايو

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشكر للمشاركين في مبادرة «صناع الأمل»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقال سموه، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «شكرا لكم»، منوهاً سموه بحجم المشاركة في المبادرة، بعدما تجاوز عدد المرشحين فيها 65 ألف ترشيح.

من جانب آخر، أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن انتهاء مرحلة تلقي الترشيحات لمبادرة «صناع الأمل»، البالغة جائزة الفائز الأول فيها مليون درهم.

«المبادرة» تلقت 65 ألف مشاركة، من 22 بلداً عربياً، والجائزة الأولى مليون درهم.

وتهدف المبادرة إلى تكريم البرامج والمشروعات والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، والاحتفاء بأصحابها الذين يتطلعون إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، وتحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم، وصناعة الفرق في حياة الناس.

وقد أعلن أن مرحلة الفرز الأولى بدأت لاختيار أفضل 12 مرشحاً خلال أبريل الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة فرز ثانية لاختيار أفضل خمسة مرشحين، على أن يعلن عن الفائز يوم 10 مايو المقبل في حفل كبير بدبي.

واستقبلت المبادرة 65 ألفاً و573 ترشيحاً، وحازت مبادرات العمل التطوعي أعلى نسبة، بلغت 29% ما يعادل 19 ألفاً و503 ترشيحات من مجمل عدد الملفات المرشحة، وحلت مبادرات شؤون الشباب ثانية، بنسبة بلغت 19.6% (12 ألفاً و877 ترشيحاً)، وجاءت مبادرات شؤون التعليم ثالثة، بنسبة 19.1% (12 ألفاً و483 ترشيحاً)، وحلت مبادرات قطاع الصحة رابعة، بنسبة بلغت 9.1% (5913 ترشيحاً)، وجاءت مبادرات الإعلام التقليدي والرقمي خامسة، بنسبة بلغت 7.3% (4828 ترشيحاً)، في حين توزعت المبادرات المتبقية والتي بلغت نسبتها 15.9% (10 آلاف و335 ترشيحاً) على قطاعات ومجالات متنوعة.

وعلى مستوى الخارطة الجغرافية، تلقت المبادرة ترشيحات من 22 دولة عربية، وجاءت جمهورية مصر العربية أولاً بعدد المترشحين والمترشحات، بنسبة 22.3% من مجمل عدد الترشيحات، وحلت المملكة العربية السعودية ثانية، محققة نسبة بلغت 17%، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثالثة، بنسبة بلغت 10.9%، وحلت المملكة الأردنية الهاشمة رابعة، بنسبة بلغت 9%، فيما جاءت المملكة المغربية خامسة، بنسبة بلغت 6.5%، ثم فلسطين سادسة، بنسبة 4.8%، ودولة العراق سابعة، بنسبة 4.5%، وسورية ثامنة، بنسبة 4.4%، ومن ثم الجزائر تاسعة، بنسبة 4.2%، والكويت عاشرة، بنسبة بلغت 3.6%. فيما توزعت النسبة المتبقية، البالغة 11.8% على 11 دولة، هي: اليمن ولبنان والسودان وعمان وتونس والبحرين وليبيا وقطر وموريتانيا والصومال وجزء القمر وجيبوتي، على الترتيب.

واتسم العديد من القصص التي تلقتها المبادرة بعمق التأثير الإيجابي للأفراد في مجتمعاتهم، بما يعكس أهمية مفهوم العمل الإنساني بصيغته الفردية. كما أظهرت حالات عديدة حجم التحديات التي تواجهها مجتمعات المنطقة العربية، ما يتطلب تكاتف الجهود لبث روح الإيجابية وغرس الأمل في قلوب وعقول الجيل الشاب، ليسود جو من التفاؤل الذي سيدفع بالمخلصين لأوطانهم إلى مزيد من البذل والعطاء.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مبادرة صنّاع الأمل في نهاية فبراير الماضي، لتكون أكبر مبادرة عربية تهدف إلى إلقاء الضوء على ومضات الأمل المنتشرة في عالمنا العربي، التي لمع من خلالها رجال ونساء من مختلف الأعمار، عملوا بروح متفانية وقلوب نقية، من أجل خدمة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم.

ومنذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن المبادرة، شهد وسم «صنّاع الأمل» تفاعلاً محلياً وعربياً على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ولقيت المبادرة إشادة عربية واسعة، نتيجة لما تمثله من تحفيز لمن يحملون الصفات النبيلة، ويخدمون الأوطان والمجتمعات على نحو متميز.

وضمت المشاركات التي تلقتها المبادرة من عدد كبير من الشباب والشابات العرب، الذين يتطلعون إلى الإسهام في نشر الأمل وصنع تغيير إيجابي، بين طياتها قصص أمل من أفراد ومجموعات، لديهم مشروعات ومبادرات، يسعون من خلالها إلى مساعدة الناس وتحسين نوعية الحياة، أو الإسهام في حل بعض التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم.

ونستعرض هنا بعض قصص صناع الأمل، التي تفتح نافذة أمل وتفاؤل وإيجابية في عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج، سعياً لمشاركة الناس بها، كي تكون مصدر إلهام لمن يتطلعون إلى تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل:

مختارات من قصص «صناع الأمل» في العالم العربي

70 متطوعاً ينظمون قوافل طبية واجتماعية وتعليمية بالمغرب

«قافلتي» ترسم الابتسامة على وجوه المحتاجين بـ23 نشاطاً خيرياً

أسس عزيز أركراك، المولود في عام 1987، مبادرة متميزة في المملكة المغربية، حملت عنوان «قافلتي». أراد من خلالها أن يرسم البسمة على وجوه مثقلة بهموم الحياة وتحدياتها، وكان له ما أراد في عام 2015، حينما أسس مع مجموعة من الشباب مبادرة «قافلتي»، وهي عبارة عن مشروع شبابي تطوعي ذي طابع اجتماعي تضامني، يهدف إلى تنظيم قوافل طبية واجتماعية تضامنية للقرى والمناطق النائية بالبوادي، فضلاً عن ترميم وإعادة إصلاح وتزيين المدارس الابتدائية بالقرى الجبلية، من أجل إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، وإيجاد فضاء جديد للتعلم والدراسة.

كما تهدف المبادرة إلى تلقين مبادئ التطوع للشباب الراغب في خدمة المجتمع. ونجحت الحملة في استقطاب أكثر من 70 متطوعاً ومتطوعة، وتشجيعهم على بذل الجهد والوقت كعطاء إنساني وحضاري متميز، إضافة إلى تنظيم أنشطة اجتماعية وخيرية وثقافية ورياضية متنوعة، للمتطوعين وعموم الناس.

بدأت المبادرة عامها الأول تحت شعار «قافلتي.. نبع الخير والعطاء»، وعملت خلاله عبر فريق عمل متكاتف على الإعداد والتحضير لجمع أكبر عدد ممكن من المساهمات المادية والعينية، من ملابس وأغطية للوقاية من برد الشتاء، وكتب وقصص وروايات للأطفال، ومواد البناء لترميم البيوت القديمة، والمواد الغذائية لتوزيعها على العائلات الفقيرة، والأدوية والأموال للحملات الطبية للمرضى المعوزين، وغيرها من المواد الضرورية لدفع المجتمع نحو حياة أفضل، في مناطق وقرى نائية عدة في المغرب.

ونجحت الحملة في تنظيم ما يزيد على 23 نشاطاً خيرياً، منها ثلاث قوافل تضامنية وإنسانية.

ومع بداية عامها الثاني، بدأت حملة قافلتي العمل على جمع المساعدات الاجتماعية للأطفال والفئات المحتاجة والمعوزة في القرى والمناطق النائية الجبلية، ضمن مجموعة من القوافل التضامنية والطبية، التي ستشرف عليها المبادرة حتى نهاية العام الجاري.

وتستمر الحملة بعطائها، ويستمر الأمل معها في غدٍ أفضل لمئات العائلات المستفيدة، التي باتت ترى الحياة بمنظور أجمل نتيجة لمجهودات الشباب الذين وضعوا إنسانيتهم قبل أي مصالح فردية، وقدموا وقتهم وتعبهم في سبيل راحة الآخرين.

«الحملة» نجحت في تنظيم 3 قوافل تضامنية وإنسانية. من المصدر

«المبادرة» تهدف إلى تلقين مبادئ التطوع للشباب الراغب في خدمة المجتمع. من المصدر

مشروع إنساني خفف وطأة الحرب على المهجّرين

«رزق» توظف 7350 سورياً في 30 شهراً

أسس أنس الشهاب، وهو شاب سوري يبلغ من العمر 33 عاماً، مبادرة «رزق» لتشغيل السوريين، كأول مؤسسة سورية في دول اللجوء (تركيا) تهتم بإيجاد فرص عمل للسوريين، وتأهيلهم مهنياً.

وانطلقت المبادرة بشكل فردي في نهاية عام 2013، وبإمكانات تكاد تكون معدومة، فيما عدا الإصرار والإيمان بقدرات السوريين على مساعدة أنفسهم في كسب عيشهم بطريقة كريمة.

وفي منتصف عام 2014، ارتقى العمل ليصبح بطريقة منظمة ومؤسساتية، حيث كانت البداية من ولاية أورفا الحدودية في الجمهورية التركية، من خلال مكتب صغير يستقبل الباحثين عن عمل والجهات المشغلة بشكل مباشر. ومنذ ذلك التاريخ استطاعت «رزق» توظيف ما يزيد على 7350 شاباً وشابة في مجالات علمية ومهنية مختلفة، وأصبحت لها فروع متعددة في كل من إسطنبول وأورفا وغازي عنتاب، ويعمل الشهاب، ومن معه من شباب مؤمن بغد أفضل، على افتتاح فروع أخرى، ما سيكون له أثر ايجابي واضح في الإخوة السوريين.

ومن استقبال طلبات التوظيف من الباحثين عن عمل، وتلقي عروض التوظيف من الجهات المشغلة، إلى إجراء المسوحات الميدانية الدورية ضمن سوق العمل لمعرفة الحاجات المستجدة، وتحديث قاعدة البيانات الرئيسة، وصولاً إلى تأهيل السوريين علمياً ومهنياً، من خلال إيفادهم للالتحاق ببرامج تدريبية وورش عمل تنظمها «رزق» أو أحد شركائها، مثلت المبادرة عوناً لآلاف السوريين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية وإنسانية صعبة، وكانت سنداً خفف ألم مصابهم ومحنتهم، وأسهم في تحويل نظرتهم للحياة من حالة اليأس إلى نور الأمل.

ونجحت مبادرة «رزق» في رفد سوق العمل التركية بأيدٍ عاملة خبيرة ومدرّبة، وما يميز «رزق» عن سواها من المبادرات المهنية التي تأخذ طابعاً إنسانياً، أنها أول مؤسسة سورية تهتم بتأهيل وإيجاد فرص عمل للسوريين في تركيا. وتضم طاقم مندوبين ميدانيين في السوق التركية والفعاليات السورية، للتواصل المباشر مع الجهات المشغلة. إلى جانب اعتمادها التوثيـق الكامل لجميع أعمالها، كما أنها تقوم بدور استشاري لامتلاكها قـاعدة بيانات متكاملة عن الأنشطة الاقتصادية في تركيا.

وأخيراً، فإنها تعمل على افتتاح مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال السوريين والأتراك، وتدعم الشراكة الاقتصادية بينهم.

ويرى أنس الشهاب أن «رزق» باتت ضرورة ملحة للسوريين، نظراً لحاجتهم في هذه المرحلة والمراحل القادمة إلى إعادة بناء الإنسان، وتمكينه اقتصادياً، من خلال إيجاد فرص عمل تؤمن له الحياة الكريمة.

وتتمحور رؤية «رزق» حول تأهيل العمالة السورية وتشغيلها واستثمار الكفاءات العلمية والمهنية، وتسعى لتمكين السوريين من تحقيق الاكتفاء الذاتي في كسب رزقهم، وعدم اعتمادهم على المساعدات، وتأهيلهم لبناء سورية المستقبل.

مبادرة «رزق» نجحت في رفد سوق العمل التركية بأيدٍ عاملة خبيرة ومدرّبة. من المصدر

شاب مصري يجمع 1.5 مليون جنيه لتأمينها

30 حضّانة تنقذ حياة آلاف الأطفال حديثي الولادة

يعاني العديد من الأطفال حديثي الولادة صعوبات بعد ميلادهم، قد تودي بحياة بعضهم، وذلك نتيجة نقص المعدات الطبية للأطفال «الخدج»، وعلى رأسها الحضّانات، التي تمثل طوق نجاة وغرفة عناية مركزة صغيرة، لمن هم في أسابيعهم الأولى في بعض مناطق جمهورية مصر العربية.

أبوبكر أحمد، وهو من إحدى قيادات مركز حضانات الأطفال الجديد في الأقصر، طرح مبادرة إحياء (حضانات الأطفال) مجاناً في الوطن العربي والإفريقي. وبدأ العمل في هذا المجال حينما وجد أطفالاً يموتون أمام أعين ذويهم، لعدم مقدرتهم على توفير ما يقارب 1200 جنيه في اليوم الواحد للحضانات الخاصة.

وجاءت فكرته، ومن خلال يد الخير الممتدة من المقتدرين في شعب عرف عنه الكرم ودماثة الأخلاق، فنجح أبوبكر ومن معه من المتطوعين في توفير حضانات وأجهزة لإنقاذ الأطفال، بكلفة وصلت إلى 1.5 مليون جنيه، أنقذوا من خلالها 450 طفلاً في تسعة أشهر.

وباتت المبادرة توفر 30 حضّانة، ويأمل مطلقها أن يصل العدد إلى 100، وبجهود أهل الخير وعطاء آلاف الناس الذين يحملون مشاعر إنسانية جياشة، ستنجح المبادرة في إنقاذ آلاف الأرواح من الأطفال في السنوات القليلة المقبلة، وأن تدعم الوافدين إلى هذه الدنيا، الذين لم يعوا مشقة إبقائهم على قيد الحياة، ليكونوا عند الكبر ممتنين لأيادٍ بيضاء أبقت عليهم أحياء، وزرعت الأمل في نفوس أهاليهم، وأسهمت في بناء مجتمع متلاحم، فصناعة الأمل تبدأ بخطوة ولا تتوقف، والسبب؟ لا حدود للإنسانية، ولا حدود لصناعة الخير.

يعاني العديد من الأطفال حديثي الولادة صعوبات بعد ميلادهم قد تودي بحياة بعضهم. أرشيفية