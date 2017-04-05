حديقة

طالب مرتادو حديقة دلما في أبوظبي، بإجراء صيانة دورية للألعاب داخل الحديقة، لما قد تشكله من خطر على حياة الأطفال، مؤكدين أهمية الحديقة متنفساً للكثير من العائلات.

حبر

اشترى رجل حبراً لطابعة ليزر من موقع إلكتروني شهير في دبي، لكنه فوجئ بعد وصول المنتج بأنه ليس بالمواصفات المطلوبة، فاشتكى إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التي تواصلت مع إدارة الموقع، وطلبت حل الشكوى، وهو ما تم بالفعل.

كاميرات

لاحظ سكان في عجمان قيام الشرطة بزيادة عدد كاميرات المراقبة، التي تم وضعها على شوارع الإمارة لمراقبة وضبط حركة السير، لاسيما في الشوارع الرئيسة، مشيرين إلى أن هذه الكاميرات تسهم في التقليل من الحوادث المرورية ومخالفات السير.

مناديل

يلاحظ سائقون أن بعض العادات السئية أثناء قيادة المركبات لاتزال مستمرة في شوارع الدولة، وتلحق أذى مادياً ومعنوياً بالآخرين، وبينها رمي المناديل الورقية وأعقاب السجائر من النوافذ.

انبعاثات

تخصص بعض إدارات مواقف السيارات في دبي مواقف للمركبات منخفضة الانبعاثات، كنوع من الدعم للأشخاص الذين يسهمون في حماية البيئة من التلوث، بمنحهم مزايا حجز مكان صف السيارات قريب من مداخل المبنى.

دوّار

يحجب إعلان عن القراءة للأطفال، تم وضعه على مدخل دوّار القصباء في الشارقة في اتجاه السيارات القادمة من مواقف بحيرة الممزر، الرؤية عن السائقين، إذ لا يتمكن سائق السيارة من رؤية ما إذا كان الدوار خالياً من السيارات أم لا، إلا في مرحلة متأخرة.

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