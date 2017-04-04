الطقس المتوقع في الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غداً طقس صحو إلى غائمٍ جزئي بوجه عام والرياح شمالية غربية نشطة الى قوية السرعة خاصةً على البحر والمناطق المكشوفة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة وتخف سرعة الرياح ليلاً وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 30 - 45/ 50 كم/ساعة على اليابسة تصبح جنوبية شرقية / 12 - 20 كم / ساعة خلال الليل وتكون شمالية غربية / 45 - 60 / 65 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. مضطرب .. شديد الاضطراب .. وارتفاع الموج 3- 5/ 6 أقدام قرب الساحل و 10- 12/ 14 أقدام في العمق .. أعلى مد الساعة العاضرة و25 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية و39 دقيقة مساء .