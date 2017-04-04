"شركة صحة" تعتمد "المشرف التخصصي" لعلاج السمنة لدى الأطفال

كشف مركز المشرف التخصصي للأطفال، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عن افتتاح عيادة معالجة السمنة لدى الأطفال، كعياد متخصصة معتمدة من قبل "صحة"، وتستقبل الأطفال المراجعين والمحالين من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للشركة في مدينة أبوظبي وضواحيها، ويراجع العيادة حاليا نحو 10 أطفال يوميا، وتقدم لهم الرعاية الشاملة من قبل الأخصائيين في هذا المجال.

وقالت مديرة المراكز الصحية في الخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة شمة المزروعي، بمناسبة مرور عام على افتتاح المركز، أن عدد مراجعي المركز بلغ خلال عام نحو 43 ألف و800 مراجع، بواقع ء 13 ألف و800 مراجع خلال الربع الأول من العام الجاري، و 30 ألف مراجع خلال الفترة من نهاية شهر مارس وحتى نهاية ديسمبر 2016، مضيفة أن المركز بات يضم حاليا 22 طبيب مختص زائرين من مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى زايد العسكري ومستشفى المفرق، ضمن عيادات دورية خلال أيام الأسبوع.

وأكد مدير المركز، الدكتور الصادق المرضي، عيادة علاج السمنة لدى الأطفال تعتبر العيادة المتخصصة الثانية في "صحة" بعد عيادة مركز الطوية التخصصي، حيث يشرف على الحالات التي يتم تشخيصها ومتابعتها من قبل فريق متكامل من عيادة التغذية وأخصائيو الأطفال، حيث يتم الكشف عن طبيعة الزيادة الحاصلة لدى الطفل، وتحديدها فيما اذا كانت زيادة مفرطة أو غيرها، وتحديد الأسباب المؤدية للسمنة كمرضية أو غذائية وما شابه.

وعلى الصعيد ذاته، شارك نجم كرة القدم الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر ونجم منتخب الإمارات علي مبخوت، إلى جانب أبطال افتح يا سمسم والشخصيات الكرتونية لـ "صحة" سالم وحصة، في احتفالات مركز المشرف التخصصي للأطفال، بمناسبة مرور عام على افتتاح المركز.

وقام مطر ومبخوت بإجراء مسابقة للأطفال والتقاط الصور معهم، مؤكدين أن مشاركة الأطفال تأتي من حسهم الوطني في جلب الفرحة للأطفال بشكل عام، والأطفال الذين يراجعون العيادات الصحية على وجه الخصوص، حيث يتم مشاطرتهم فرحتهم وتخفيف الألم عنهم.