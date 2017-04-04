70 % من المسافرين استخدموا «البوابات الذكية» بالدولة

قال مدير مشروع المنافذ الإلكترونية في وزارة الداخلية، الرائد محمد الزعابي، إن 70% من المسافرين في مطارات الدولة، ومنها مطار أبوظبي، استخدموا «البوابات الذكية» خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة مستخدمي «جوازات الكاونتر» نحو 30%، مؤكداً سعي الوزارة خلال العام الجاري لرفع نسبة مستخدمي المنافذ الإلكترونية في المطارات على مستوى الدولة إلى 100%.

وأوضح الزعابي في تصريحات صحافية، على هامش منتدى التعاون من أجل الأمن، الذي اختتم أعماله أخيراً في أبوظبي، أن عدد المسجلين في نظام البوابات الذكية تجاوز أخيراً 5.5 ملايين شخص.

وأكد أن النظام يعمل على تبسيط إنهاء إجراءات السفر عبر منافذ الدولة وتسريعها، كإحدى الخدمات الذكية المقدمة من وزارة الداخلية، والهادفة إلى التسهيل على المسافرين، من خلال تقليص الوقت المستغرق في عملية إنهاء إجراءات السفر عبر مطارات الدولة، وتعزيز دور الحكومة الذكية.

واعتبر «البوابات الإلكترونية مشروعاً حيوياً، لتسهيل إجراءات السفر»، لافتاً إلى أن هناك عشرات الملايين من المسافرين يستخدمون المطارات، ولا توجد هناك طاقة بشرية في العالم تستطيع أن تتحمل هذا الكمّ الهائل من المسافرين، من دون استخدام وتسخير التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما تم تنفيذه، من خلال تفعيل استخدام البوابات الإلكترونية، لتسهيل تنقل المسافرين إلى أرض دولة الإمارات.

وأضاف الزعابي أنه بإمكان جميع المسافرين، بكل فئاتهم، من مواطنين ومواطني مجلس التعاون والمقيمين، استخدام منظومة السفر الذكي عبر مطارات الدولة.

وأوضح أنه يتم تسجيل المسافرين في الخدمة بشكل تلقائي عند قدومهم إلى الدولة، من خلال عملية الدخول عبر «الكاونتر»، أو عند المغادرة أثناء الحصول على بطاقة الصعود للطائرة، حيث تستغرق عملية التسجيل 10 ثوان، وتكون لمرة واحدة فقط.