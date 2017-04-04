توفير خدمة الحجز المسبق بمراكز ومكاتب خدمات المرور في الدولة

أعلنت إدارة إسعاد المتعاملين بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، توفير خدمة الحجز المسبق للمتعاملين، لمواعيد تقديم الخدمات بمراكز ومكاتب خدمات المرور والترخيص على مستوى الدولة، عبر تطبيق الوزارة الذكي، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، ضمن نطاق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وإسعاد المتعاملين، وبما يحقق تطلعات وزارة الداخلية، وفقاً لمعايير السبع نجوم والمعايير الحكومية الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول.

وكانت وزارة الداخلية نظمت ورشة عمل تعريفية أخيراً بمشاركة ممثلين من مراكز ومكاتب المرور والترخيص بالدولة، استعداداً لتوفير الخاصية، وتعريفهم بالآلية وأهدافها في إسعاد المتعاملين.

ودعا مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، المتعاملين للاستفادة من مزايا الخدمة، من خلال الدخول إلى التطبيق، واختيار المركز المراد الذهاب إليه، وتحديد موعد تقديم المعاملة، وطبيعة المعاملة، مع استيفاء الأوراق المطلوبة للخدمة، لتظهر للمتعامل في التطبيق تذكرة إلكترونية توضح رقم الحجز، ومواعيد تقديم الخدمة، والمركز، ومن ثم التوجه إلى الموقع، والتقدم برقم الحجز لحظة وصوله، ومن ثم الحصول على الخدمة في دقائق.