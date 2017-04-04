سدود الدولة تحصد 9.4 ملايين متر مكعب من «أمطار مارس»

قدر وزير الطاقة، سهيل محمد فرج فارس المزروعي، كمية المياه التي حصدتها بحيرات الحواجز والسدود في الدولة، نتيجة تعرضها لموجة الأمطار خلال الفترة من 23 إلى 27 من مارس الماضي، بنحو تسعة ملايين و400 ألف متر مكعب.

سد البيح في رأس الخيمة حصد 8 ملايين متر مكعب.

وقال إن «كميات المياه قد تجمعت في 18 سداً في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى من الدولة، وحصد سد البيح في رأس الخيمة، الذي بني في عام 1982 أكبر كمية من المياه نتيجة لهذه الموجة، إذ تجمع في بحيرته ما يزيد على ثمانية ملايين متر مكعب، تلاه سد الطويين في الفجيرة، الذي حصد 800 ألف متر مكعب، وكذلك تجمعت كميات من المياه في سدود المنطقة الوسطى، المتوزعة في الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وعجمان».

وأشار المزروعي إلى أن «كمية المياه التي حصدتها سدود الدولة في هذه الفترة تعد جيدة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حصدت السدود في 2016 نحو 30 مليون متر مكعب، والذي شهد ظاهرة مناخية فريدة، تميزت بمعدلات مرتفعة في نسبة الأمطار لم تشهدها الدولة طوال الثلاثة عقود الماضية.

وأكد أن تلك المياه التي تم حصدها في بحيرات السدود والحواجز، إضافة إلى مياه الجريان السطحي في الأودية، لها أثر في زيادة مخزون المياه الجوفية، نتيجة للتغذية المباشرة التي تتم من تسرب المياه خلال الطبقات الحصوية والحفر والشقوق إلى باطن الأرض، لترفع من منسوب المياه الجوفية، وتحسن الوضع المائي من حيث النوعية، فضلاً عما أدت إليه الأمطار من اعتدال في الطقس ودرجات الحرارة، التي أسهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع المياه السطحية. ولفت إلى أن العدد الإجمالي للسدود والحواجز في الدولة بلغ 145 سداً وحاجزاً، تقدر سعتها التصميمية بـ131 مليون متر مكعب، وتشرف وزارة الطاقة على 101 سد وحاجز، أسهمت في تعزيز وتحسين وتنمية الموارد المائية، ودرء مخاطر السيول والفيضانات.