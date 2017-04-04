«مركز جنيف» ينهي برنامجاً لتطوير القدرات العربية في حقوق الإنسان

اختتم مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي برنامجاً تدريبياً نظمه تحت عنوان «من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها»، لتطوير القدرات العربية في حقوق الإنسان، واستمر لمدة خمسة أيام في جنيف، وحضره 13 مشاركاً من الإمارات والسعودية.

محاضرات وورش اشتمل البرنامج على محاضرات وورش عمل علمية وعملية، تتناول آليات عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهيكله القانوني والسبل والوسائل التي تمكنه من تنفيذ مهامه وكيفية التعامل معه، بما يحقق مصالح الدول والمجتمعات.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور حنيف حسن القاسم، عن تقديره لمستوى المعارف والخبرات المتميزة، التي حصل عليها المشاركون في البرنامج التدريبي، وخلال حفل الاستقبال الذي تم تنظيمه في دبي، لتكريم المشاركين بعد عودتهم من جنيف، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المستشار زايد سعيد الشامسي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الشامسي، وعدد من كبار الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات.

واستعرض المشاركون عدداً من الموضوعات والمحاور المتخصصة، من بينها نظم عمل هيئات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية عمل المجتمع المدني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى صياغة التقرير الوطني، وعمل الشركاء الاجتماعيين مع منظمة العمل الدولية.

وأكد القاسم أن البرامج، التي ينظمها المركز في المجالات التعليمية والثقافية، بالتعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة، تأتي ترجمة عملية لأحد أهداف المركز الرئيسة، في التواصل مع الهيئات المعنية لتنمية الوعي، خصوصاً في الأداء العملي لحقوق الإنسان لدى المشاركين في البرامج، وذلك للعاملين والمهتمين بهذا الشأن، مشيراً إلى أن مركز جنيف يسعى في إطار أهدافه إلى تنظيم الفعاليات المتنوعة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والأفكار، التي تهدف إلى مساعدة المجتماعات والأنظمة في دعم ورعاية حقوق الإنسان الموثقة في المعاهدات الدولية.

من جانبه، أكد زايد الشامسي أن مخرجات البرنامج، النظرية والعملية، شكلت إضافة علمية لأحدث المستجدات، خصوصاً بالنسبة للدارسين المتخصصين.

وأضاف أن البرنامج تم تصميمه للحقوقيين، بهدف رفع مستوى الأداء المهني، ويأتي في إطار التعاون المشترك بين مركز جنيف والجمعية، لتطوير الوعي الثقافي والعملي لدى المهتمين والمعنيين، مثمناً الموضوعات التي اطلع عليها المشاركون في البرنامج، ومؤكداً حرص المركز على التوثيق العلمي للتوصيات المتعلقة بالجوانب الملزمة، التي ينبغي تطبيقها لدعم حقوق الإنسان في كل مكان.